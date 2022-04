Refuerzan en Nicaragua control de universidades

La ocupación de las universidades privadas y la aprobación de una reforma educativa que incrementa el control estatal son los ejemplos más recientes de la persecución implacable contra quienes, según Ortega, conspiraron para derrocar a su gobierno.

"En abril de 2018 el régimen llevó la represión a límites nunca vistos en los últimos años", dijo a The Associated Press Ernesto Medina, quien fue rector de la privada Universidad Americana de Managua (UAM) durante 11 años hasta fines de 2018 y ahora está exiliado en Alemania. "Ahí nos dimos cuenta de que Ortega no iba a detenerse hasta castigar a las universidades y a los estudiantes", agregó.

AP solicitó declaraciones sobre el tema a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, quien también es vocera del gobierno, pero no recibió respuesta.

En 2018 los estudiantes mantuvieron ocupada durante semanas la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) en Managua por temor a ser asesinados si salían a la calle. Hubo frecuentes escaramuzas con la policía y elementos de la Juventud Sandinista. Los jóvenes atendían a sus heridos mientras intentaban coordinarse con los alumnos de otras universidades.