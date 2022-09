Ataques del 11 de septiembre todavía resuenan cuando EU celebra el 21 aniversario

"Han pasado 21 años, pero no son 21 años para nosotros. Parece que fue ayer", dijo Mentis. "Las heridas aún están frescas".

"No importa cuántos años hayan pasado, nadie puede comprender lo que sucedió ese mismo día", agregó.

"No importa cuántos años hayan pasado, nadie puede comprender lo que sucedió ese mismo día"

Los familiares y dignatarios de las víctimas también se reunieron en los otros dos lugares del ataque, el Pentágono y un campo en Pensilvania.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Más de dos décadas después, el 11 de septiembre sigue siendo un punto de reflexión sobre los ataques con aviones secuestrados que mataron a casi 3.000 personas, reconfiguraron la política de seguridad nacional y estimularon una "guerra contra el terrorismo" de Estados Unidos en todo el mundo.

Las celebraciones del domingo, que siguen a un tenso aniversario histórico el año pasado , se producen poco más de un mes después de que un ataque con aviones no tripulados estadounidense matara a una figura clave de Al Qaeda que ayudó a planear los ataques del 11 de septiembre, Ayman al-Zawahri.

Pierre Roldan, quien perdió a su primo Carlos Lillo, un paramédico, dijo que "tuvimos algún tipo de justicia" cuando una redada estadounidense mató a Osama bin Laden en 2011.

"Ahora que Al-Zawahri se ha ido, al menos seguimos obteniendo esa justicia", dijo Roldan.

Los ataques del 11 de septiembre también despertaron, por un tiempo, un sentimiento de unidad y orgullo nacional para muchos, al tiempo que sometieron a los estadounidenses musulmanes a años de sospecha e intolerancia y generaron un debate sobre el equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles. De manera tanto sutil como sencilla, las secuelas del 11 de septiembre repercuten en la política y la vida pública estadounidenses hasta el día de hoy.

Pero al igual que los familiares de otras víctimas, Jay Saloman teme que la conciencia de los estadounidenses sobre el 11 de septiembre se esté desvaneciendo.

"Fue un ataque terrorista contra nuestro país ese día. Y en teoría, todo el mundo debería recordarlo y, ya sabes, tomar precauciones y tener cuidado", dijo Saloman, quien perdió a su hermano.

Al igual que un número creciente de personas que leen nombres en la zona cero, el sobrino homónimo del bombero Jimmy Riches aún no había nacido cuando murió su pariente. Pero el niño subió al podio para honrarlo.

"Siempre estás en mi corazón. Y sé que me estás cuidando", dijo después de leer una parte de los nombres de las víctimas.

Más de 70 de los compañeros de trabajo de Sekou Siby perecieron en Windows on the World, el restaurante en lo alto de la torre norte del centro comercial. Siby estaba programado para trabajar esa mañana hasta que otro cocinero le pidió que cambiara de turno.

El inmigrante marfileño luchó con la forma de comprender tal horror en un país al que había venido en busca de una vida mejor. Y encontró difícil entablar amistades tan cercanas como las que había tenido en Windows on the World. Aprendió que era demasiado doloroso apegarse a las personas cuando "no tienes control sobre lo que les sucederá a continuación".

"Cada 11 de septiembre es un recordatorio de lo que perdí y que nunca podré recuperar", dijo Siby antes del aniversario. Ahora es presidente y director ejecutivo de ROC United, un grupo de defensa de los trabajadores de restaurantes que evolucionó a partir de un centro de ayuda posterior al 11 de septiembre.

Hablando en el Pentágono el domingo, el presidente Joe Biden recordó haber visto salir humo del cuartel militar estadounidense afectado el 11 de septiembre, cuando era senador. Prometió que EE. UU. seguirá trabajando para erradicar los complots terroristas y pidió a los estadounidenses que defiendan la democracia en los días posteriores al aniversario.

"Tenemos la obligación, el deber, la responsabilidad de defender, preservar y proteger nuestra democracia, la misma democracia que garantiza el derecho a la libertad que los terroristas del 11 de septiembre intentaron enterrar en el fuego ardiente, el humo y las cenizas", dijo el dijo Demócrata.

La primera dama, Jill Biden, tenía previsto hablar en Shanksville, Pensilvania, donde uno de los aviones secuestrados se estrelló después de que los pasajeros y miembros de la tripulación intentaran asaltar la cabina mientras los secuestradores se dirigían a Washington. Los conspiradores de Al-Qaida habían tomado el control de los aviones para usarlos como misiles llenos de pasajeros.

La vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff se unieron a la celebración en el Monumento Nacional del 11 de septiembre en Nueva York, pero por tradición, ninguna figura política habla. La celebración se centra, en cambio, en que los familiares de las víctimas lean en voz alta los nombres de los muertos.

Nikita Shah se dirigió allí con una camiseta que llevaba el epígrafe de facto de la conmemoración anual, "nunca olvidar", y el nombre de su padre asesinado, Jayesh Shah.

Más tarde, la familia se mudó a Houston, pero a menudo regresa a Nueva York para el aniversario para estar "alrededor de personas que experimentaron el mismo tipo de dolor y los mismos sentimientos después del 11 de septiembre", dijo Shah. Tenía 10 años cuando mataron a su padre.

Los lectores a menudo agregan comentarios personales que forman una mezcla de sentimientos estadounidenses sobre el 11 de septiembre: dolor, ira, dureza, aprecio por los socorristas y los militares, llamados al patriotismo, esperanzas de paz, críticas políticas ocasionales y un relato conmovedor de las graduaciones. , bodas, nacimientos y la vida cotidiana que las víctimas se han perdido.

Algunos familiares también lamentan que una nación que se unió, hasta cierto punto, después de los ataques se haya dividido desde entonces. Tanto es así que las agencias federales de inteligencia y aplicación de la ley, que fueron remodeladas para centrarse en el terrorismo internacional después del 11 de septiembre, ahora ven la amenaza del extremismo violento doméstico como igualmente urgente .

"Fue necesaria una tragedia para unirnos. No debería hacer falta otra tragedia para unirnos nuevamente", dijo Andrew Colabella, cuyo primo, John DiGiovanni, murió en el atentado con bomba del World Trade Center de 1993 que presagiaba el 11 de septiembre .

"Fue necesaria una tragedia para unirnos. No debería hacer falta otra tragedia para unirnos nuevamente"

Más allá de los sitios de ataque, otras comunidades de todo el país celebraron el día con vigilias con velas, servicios interreligiosos y otras conmemoraciones.

Algunos estadounidenses se unieron a proyectos de voluntariado en un día que es reconocido federalmente como el Día del Patriota y el Día Nacional de Servicio y Conmemoración.