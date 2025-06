Salen miles a protestar en EU contra Donald Trump

WASHINGTON, D.C.- A pesar de que el país amaneció este sábado conmocionado por el ataque en sus casas de dos congresistas estatales demócratas en Minnesota, que acabó con la vida de Melissa Hortman y su marido y dejó herido al senador estatal John Hoffman, las protestas contra las políticas de Donald Trump continúan en numerosas ciudades del país. Las más de 2.000 convocatorias del movimiento No Kings (No a los reyes) se espera que reúnan a decenas de miles de personas en las mayores protestas contra el republicano en este segundo mandato y siguiendo la estela de las de Los Ángeles de la última semana. La cita en las calles coincide con los eventos por el 79 cumpleaños del presidente, que celebrará en Washington esta tarde un enorme desfile militar.

Washington pasa del "fuera Trump" a las gorras MAGA

Ya no quedan manifestantes frente a la barrera que protege La Casa Blanca. Donde hace unas pocas horas cientos de personas coreaban "Fuera Trump", un pequeño grupo de jóvenes se hacen selfies luciendo gorras de MAGA. El puesto ambulante vuelve a lucir toda la parafernalia pro Trump que hace un par de horas quedaba escondida en una caja por miedo a represalias de los manifestantes. Solo unas pancartas apoyadas sobre las vallas de protección dan fe de la protesta que hubo hace unas horas. Media docena de personas sosteniendo una bandera palestina se mantienen firmes a pocos metros a una hora de que empiece el desfile militar.

Washington se prepara el desfile militar por el 79 cumpleaños de Trump

Las protestas terminan en la mayoría de ciudades, en las que han participado miles de personas y se han desarrollado de manera pacífica. A las seis y media, en Washington dará comienzo el desfile militar con motivo del 250º aniversario del ejército nacional y que coincide con el 79 cumpleaños del presidente Donald Trump. Se prevé la participación de unos 6.600 soldados, 150 vehículos y 50 helicópteros, que seguirán una ruta desde cerca del Pentágono, en Arlington (Virginia), hasta la zona del National Mall.

Concluye la marcha en el parque Gloria Molina de Los Ángeles

La marcha de Los Ángeles, llega a su destino final: de nuevo, el Ayuntamiento. Las centenares de miles de personas que han ido marchando durante las cuatro horas que ha durado la manifestación vuelven a reunirse en el centro de la ciudad, en el parque Gloria Molina. Técnicamente la marcha acaba a la 1:30 de la tarde; otra cuestión es hasta cuando quieran estar los manifestantes o quien decide quedarse. Por el momento todo ha sido tranquilo y pacífico, lleno de música y familias. La presencia de cuerpos policiales ha sido mínima

Cientos de personas desafían en Florida las amenazas de las autoridades estatales

En el sur de Florida, centenares de personas desafiaron las amenazas de las autoridades estatales, que habían advertido de que responderían con violencia a las protestas contra el Gobierno. Los manifestantes participaron en las protestas realizadas en el centro de Miami, en Miami Beach y Fort Lauderdale y alzaron pancartas con mensajes como "Cuando la tiranía se convierte en ley, la rebelión es un deber", "Los estadounidenses no se inclinan ante ningún rey", "Detengan las detenciones inhumanas y las deportaciones", mientras coreaban consignas.

"Es muy importante que el país vea que no estamos contentos con lo que está pasando. Tenemos pesos y contrapesos en Estados Unidos, el Poder Ejecutivo está excediéndose y eso no me gusta", ha dicho Kitty Pierce, una turista de Seattle que se unió a la protesta en el paseo marítimo de Fort Lauderdale.

"Quiero que el mundo sepa que hay gente en Estados Unidos que se opone a la tiranía que Trump quiere imponer", ha afirmado en el centro de Miami un manifestante que se identificó como Javier y que acudió para condenar las detenciones de inmigrantes sin documentos. "Somos un país de inmigrantes, fuimos fundados por inmigrantes. Si eres un inmigrante y no puedes venir (a la protesta) porque tienes miedo, no estás solo, gente como yo está contigo", ha agregado.

Desde Houston: "El ICE no es bienvenido"

En Houston, cientos de personas salieron a la calle a expresar su descontento con las políticas de Trump. Entre calles cerradas, helicópteros y policías a caballo, los manifestantes se reunieron sobre las 10 de la mañana en el parque Hermann Square, en el centro de la ciudad. Allí una decena de oradores pidieron el fin de las deportaciones y reformas migratorias urgentes. "Ustedes piensan que están solos pero no están solos", señaló uno de ellos en inglés, dirigiéndose a la comunidad migrante. "Somos un solo pueblo, unido, y más fuerte", agregó.

Sobre las 11 de la mañana, los participantes recorrieron gran parte del downtown hasta el edificio del Ayuntamiento, mientras coreaban "The people united will never be divided" (El pueblo unido no será dividido), o "No justice, no fear, ICE is not welcome here" (No hay justicia, no hay miedo, el ICE no es bienvenido aquí). También levantaron carteles con frases en español e inglés, como "When cruelty becomes normal compassion looks radical" (Cuando la crueldad se vuelve normal la compasión luce radical) y "Mi gente, mi pueblo, mi familia, mi lucha".

En Washington, los manifestantes se acercan a la Casa Blanca

La marcha de D.C. llega a su destino, o lo más cerca que puede de la Casa Blanca. Las vallas colocadas para el desfile militar de la tarde impiden acercarse y la multitud se queda a cientos de metros de la residencia de Trump. En el camino se han coreado también lemas de apoyo a Gaza, como "Palestina libre". Al llegar a la barrera, los manifestantes se han encontrado con un puesto ambulante de venta de camisetas del Ejército y gorras de MAGA, el lema trumpista. En menos de un minuto la mujer que los vendía ha guardado toda la mercancía de MAGA en una caja. Mejor no provocar.

El ambiente fue festivo en la marcha. Trompetas, clarinetes y tambores marcaron el ritmo de la protesta. Cientos de personas llevaban pancartas que tachaban de fascista a Trump y su Gobierno. "Los inmigrantes hacen grande a este país", se leía en varias de ellas, en referencia al lema MAGA (hacer América grande de nuevo) de Trump.

Máxima alerta en el Mundial de Clubes por las protestas en Los Ángeles

Diego Pablo Simeone se presentó en el terreno de juego del Memorial Coliseum de Los Ángeles a las diez y media de la mañana de este sábado para comparecer ante los medios en la previa del encuentro que este domingo enfrenta en el Rose Bowl de Pasadena al Atlético de Madrid y al Paris Saint Germain. Ese no era el plan previsto, pero las manifestaciones de la comunidad latina contrarias a la política migratoria de la Administración Trump ya marcan la agenda del Mundial de Clubes. Este periódico ha tenido conocimiento de que la FIFA ha enviado a Los Ángeles un equipo especial con el fin de gestionar los problemas que puedan derivarse de las protestas en las calles.

Esta delegación exclusiva enviada de urgencia a la metrópoli angelina fue la que comunicó en la sobremesa del viernes a la expedición del Atlético de Madrid que, por motivos de seguridad, la rueda de prensa de su entrenador y de tres jugadores previstas para la tarde se adelantaba seis horas. Además, se cambiaba la ubicación. Simeone y los tres futbolistas no hablaron en el estadio en el que se disputa el encuentro como marca el protocolo en los grandes torneos internacionales. La atención a la prensa se improvisó sobre el césped del recinto habitual de entrenamiento escogido por el Atlético en Los Ángeles, el citado Memorial Coliseum.

"Primero, adaptarnos a la situación que hay, que no depende de nosotros, sino de lo que está pasando en el país. Hasta ahora no hemos tenido inconvenientes: hemos podido trabajar, descansar, hemos llegado puntuales a los entrenamientos. No ha alterado en nada nuestra rutina pensando en los partidos. El Mundial comienza pronto y estaremos sentados mirando el encuentro. Lo que ocurra ya excede lo que podemos gestionar nosotros", reflexionó el técnico argentino.

La marcha llega a Pershing Square, en el corazón de Los Ángeles

Miles toman la Quinta Avenida de Manhattan

Miles de manifestantes han comenzado a marchar por la Quinta Avenida de Manhattan, en el corazón de la ciudad de Nueva York, tras congregarse en Bryant Park, frente a la New York Public Library. La lluvia ha hecho poco para disuadir a la gente de unirse a la protesta No Kings. Personas continúan sumándose a la protesta a medida que avanza lentamente hacia el sur de la isleta de Manhattan. Miles de agentes de la Policía de Nueva York han sido desplegados para mantener el control de la multitud. De momento, los agentes han cerrado la Quinta Avenida desde la Calle 42 a la 23.

La de este sábado llega después de una semana de protestas en la Gran Manzana en contra de las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump. Después de que arrancaran en Los Ángeles, las manifestaciones rápidamente se extendieron a la llamada Tri-state area, que engloba Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Decenas de personas fueron detenidas en acciones durante los últimos días.

Desde Missouri: "Tú ves a los migrantes, pero yo veo a mi familia"

La protesta llegó hasta la ciudad de Columbia, en Missouri, un Estado donde se calcula que han tenido lugar unas 30 manifestaciones. Desde las 11 de la mañana, decenas de personas con pancartas en las que se replicaba la frase "No Kings" se dieron cita frente al Palacio de Justicia del Condado, donde los manifestantes alzaron la voz por el fin de las redadas del ICE, el acceso a Medicaid, SNAP o el cese del genocidio en Palestina.

Bajo el sol intenso, había gente furiosa, pero también gente feliz por tomar las calles en un sentimiento de rechazo colectivo que se ha replicado en los 50 Estados. "Me siento muy enojada por lo que está pasando con mis amigos, con los inmigrantes, es horrible", dijo a El PAÍS Ida María, de 22 años, residente de Saint Louis pero de visita en Columbia, quien portaba un cartel con una gran mariposa y la frase "La emigración es natural".

Melissa Cantú, de 31 años, residente de Columbia y de familia mexicana, fue junto a su hijo pequeño con un cartel que dice "Tú ves a los migrantes, pero yo veo a mi familia". "Nací acá, pero para todos soy mexicana, entonces esto es algo personal", asegura. "Todos tenemos un tío, una mamá, una abuela emigrante. Yo vengo acá por todos ellos".

Desde la capital: "Amamos esta nación, Donald. Odiamos el autoritarismo"

Varios cientos de personas se han unido a la marcha que saldrá de Logan Circle en Washington. Los organizadores, Refusefascism.org, practican los lemas que van a corear: "Trump debe irse ahora", "Decimos no a las deportaciones", "Decimos no al fascismo". Antes de comenzar la marcha, un veterano, un activista y un ex representante de Nueva Jersey, Kim Keady, han hablado a los manifestantes. Keady se ha dirigido al presidente: "Amamos esta nación, Donald. Odiamos el autoritarismo. Odiamos el fascismo". "Nunca nos vamos a acobardar ante ti, Donald Trump". Dos docenas de agentes de la policía se mantienen juntos y observando a la multitud, que continúa creciendo.

'No Kings' cancela las protestas en Minessota

El movimiento No Kings desconvoca las movilizaciones en Minnesota por los tiroteos contra dos congresistas estatales, que acabaron con la vida de Melissa Hortman y su marido. "Como medida de precaución (...) todos los eventos en Minnesota se cancelan de inmediato. Actuamos de acuerdo a las directrices locales y estatales, dado que el sospechoso sigue prófugo haciéndose pasar por un policía. Nuestros sentimientos están con las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas. Mantenemos nuestro compromiso de garantizar que todos los demás eventos en todo el país se celebren de forma pacífica y segura", dice el comunicado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, pide a los manifestantes que no salgan a la calle

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha pedido a los manifestantes que no acudan a las protestas contra el Gobierno de Donald Trump en el Estado hasta que el autor de los dos ataques contra los congresistas estatales haya sido detenido. Walz tenía previsto participar en la manifestación. Hasta ahora, sin embargo, los convocantes han decidido continuar adelante con las movilizaciones.

Los Ángeles comienza a marchar

En la ciudad de Los Ángeles, tras aproximadamente una hora de discursos por parte de miembros de distintas organizaciones, ciudadanas y sindicales, la gente ha empezado a marchar. Despacio, miles y miles de personas, caminan por los alrededores del Ayuntamiento de la ciudad, en la zona de Downtown, donde durante toda esta semana han tenido lugar números protestas. Cientos de ellos portan flores, carteles reivindicativos y banderas de distintos países de América Latina y especialmente de México, así como de Estados Unidos, muchas de ellas, justo del revés, con las estrellas debajo.

"Nada de reyes"

"Nada de reyes", seguido de frases como "el poder para el pueblo" es el lema más coreado por el público y los representantes de distintas asociaciones que toman la tarima frente al Ayuntamiento de Los Ángeles.

"Esto tiene que parar"

"Proteged a la gente": Angelica Salas, de CHIRLA, ha tomado el micrófono en Los Ángeles para explicar que justo antes de llegar a la manifestación, su teléfono no paraba de sonar. Ha contado que estaba habiendo redadas en ese momento en la ciudad californiana de Whittier: "El ICE está haciendo redadas en un lavadero de coches. Esto tiene que parar".

"Luchad con nosotros por una reforma del sistema migratorio. Este es nuestro país, donde están nuestras familias. Hay que dejar de aterrorizar a las familias", ha dicho. "Parad las redadas", ha coreado junto a los miles de asistentes, emocionada.

Los Ángeles sale a manifestarse

Cientos de personas se agrupan en el parque Gloria Molina, frente al Ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles. Aquí, en Downtown, las protestas llevan siendo clave durante más de una semana. Por eso, de las decenas que están convocadas en toda la ciudad, esta es la más importante y la más estratégica.

Primeras concentraciones antiTrump en Washington

Más de un centenar de personas se han acercado a Logan Circle en Washington DC para iniciar una marcha que pretende acabar en La Casa Blanca para protestar contra las políticas de Trump. Una estatua de cartón del republicano, coronado y sentado en un inodoro como trono, satiriza al presidente como rey. Una orquesta anima a los manifestantes con versiones adaptadas de himnos célebres como No nos moverán. Los organizadores de las protestas habían pedido que no se hicieran convocatorias en la capital para evitar disturbios por los actos programados por el presidente por su cumpleaños, que incluyen un gran desfile militar esta tarde.

Los manifestantes comienzan a salir a las calles en Estados Unidos

Estados Unidos ha amanecido este sábado conmocionada por el asesinato a tiros de la congresistas estatal de Minnesota Melissa Hortman y su marido, en su propia casa al norte de Minneapolis. En otro ataque similar, también en su vivienda, ha resultado herido el senador estatal John Hoffman. Mientras los autoridades buscan al autor de los atentados, los manifestantes que estaban convocados en más de 2.000 protestas contra el presidente Donald Trump a lo largo de todo el país han comenzado a salir a las calles en ciudades como Los Ángeles, Washington o Misuri.