Greta Thunberg se suma a protesta contra foro petrolero en Londres

Greta Thunberg se sumó a decenas de activistas ambientales frente a un hotel céntrico en Londres donde se realizaba un foro de directivos del petróleo y el gas.

ARRESTO

Cinco personas fueron arrestadas bajo sospecha de obstruir una autopista durante la protesta contra el Foro de Inteligencia Energética, cuyos oradores incluyen los CEO de la saudí Aramco, la noruega Equinor y el ministro británico de seguridad energética.

Los manifestantes intentaron bloquear el acceso a la sede del foro, el Hotel InterContinental en Park Lane, sentados sobre la acera de la entrada. Alzaban pancartas y coreaban "fuera el dinero petrolero" y "cancelen la conferencia". Algunos encendieron bengalas amarillas y rosadas.

Activistas de Greenpeace se descolgaron con cuerdas del techo del hotel para desplegar una pancarta con la leyenda "Que paguen las petroleras".

Los manifestantes acusan a las empresas de combustibles fósiles de frenar deliberadamente la transición energética a las fuentes renovables para obtener mayores ganancias.

"El mundo se ahoga en combustibles fósiles. A nuestras esperanzas y sueños y vidas se las lleva un torrente de lavado verde y mentiras", dijo Thunberg. "Estaba claro desde hace décadas que las industrias de combustibles fósiles eran perfectamente conscientes de las consecuencias de sus modelos empresarios, pero no han hecho nada".

"No podemos permitir que esto continúe. La elite de la conferencia del petróleo y el dinero no tiene intenciones de transición", añadió. "No tenemos otra opción que colocar nuestros cuerpos fuera de esta conferencia e interrupirla físicamente. Y tenemos que hacerlo cada vez, seguir demostrándoles que no se saldrán con la suya".

La policía dijo que detuvo a cinco personas y que los agentes permanecían en el lugar.

Grupos ambientalistas dijeron que seguirán protestando durante el foro, previsto para durar tres días.

Thunberg inspiró un movimiento juvenil global para exigir mayores esfuerzos en la lucha contra el cambio climático después de protagonizar protestas semanales frente al parlamento sueco desde 2018.