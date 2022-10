El primer turista espacial ahora desea viajar a la Luna

Para Dennis Tito, de 82 años, es una oportunidad para evocar el gozo de su viaje a la Estación Espacial Internacional ahora que está retirado y tiene tiempo. No está interesado en subirse a un vuelo que lo lleve apenas al borde del espacio, ni repetir lo que hizo hace 21 años.

Su vuelo lunar de una semana —cuya fecha no ha sido determinada y será en unos años— lo acercará a 200 kilómetros (125 millas) del lado oscuro de la Luna. Además, tendrá compañía: su esposa Akiko y otras 120 personas dispuestas a pagar el alto costo del viaje.

Tito no dijo cuánto pago por el boleto: su vuelo a la estación rusa costó 20 millones de dólares.

La pareja reconoce que quedan muchas pruebas y otros detalles para el Starship, un cohete brillante en forma de bala que aún no ha intentado llegar al espacio.

"Tenemos que mantenernos saludables por los años que le tome a SpaceX para completar su vehículo", dijo Tito en una entrevista esta semana con The Associated Press. "Yo pudiera estar sentado en una mecedera, si hacer ejercicios, si no fuese por esta misión".