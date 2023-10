Trump aceptaría presidencia de la Cámara Baja por un "breve periodo"

CIUDAD DE MÉXICO

"Si no consiguen la votación, me han preguntado si consideraría asumir la presidencia hasta que consigan a alguien a largo plazo, porque me postulo para presidente. Me han preguntado si lo aceptaría por un corto periodo de tiempo".





"Me pidieron que hablara para unificar, porque tengo muchos amigos en el Congreso", dijo Trump al medio.

"Me han preguntado si lo tomaría por un corto periodo de tiempo (...) hasta que lleguen a una conclusión. No lo hago porque quiera. Lo haré si es necesario, si no pueden, para tomar su decisión", remarcó el exmandatario estadounidense.

Trump no especificó quién le había preguntado, aunque varios legisladores republicanos lo han propuesto.

Los representantes republicanos Troy Nehls, Marjorie Taylor Green y Jim Jordan han propuesto al exmandatario.

El representante Kevin McCarthy, republicano por California, fue destituido como presidente de la Cámara el martes después de que el representante Matt Gaetz, republicano por Florida, presentara una medida en su contra conocida como moción de anulación, acusándolo de incumplir las promesas que hizo al ganar el puesto en enero.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano por Ohio, y el líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, republicano por Louisiana, han anunciado ofertas para postularse para presidente.

Medios estadounidenses señalan que la votación para el nuevo presidente de la Cámara de Representantes tendrá lugar el 11 de octubre.