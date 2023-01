Notifica Amazon sobre despidos ¡por correo electrónico!

Nueva York, Estados Unidos

Los trabajadores fueron notificados individualmente solo por correo electrónico, en vez de mediante reuniones cara a cara con sus respectivos gerentes o personal de recursos humanos, según cinco personas que hablaron con Business Insider.

Las tarjetas de acceso a la oficina y el acceso a las computadoras del trabajo de muchos quedó suspendido poco después de recibir el correo electrónico.

"Todos están bastante molestos", dijo una de las personas. "Acabamos de despertarnos con un correo electrónico hoy".

El portavoz de Amazon se negó a comentar sobre el tema.

Amazon anunció previamente que el recorte afectará a 18 mil personas. La jefa de recursos humanos de la empresa, Beth Galetti, dijo a los empleados que quienes sean desvinculados pronto tendrán reuniones con sus líderes.

Algunos empleados despedidos se apresuraron a usar los canales internos de Slack para compartir sus niveles de trabajo y los nombres de los equipos.

Esto como un esfuerzo por ayudar a armar una lista de equipos afectados por los recortes de empleos del miércoles, informó anteriormente Insider.

En uno de los correos electrónicos que recibió un empleado despedido, obtenido por Insider, Galetti dijo que ya no tienen las tareas laborales requeridas para Amazon.

"Desafortunadamente, su papel ha sido eliminado", escribió Galetti. "Ya no es necesario que realice ningún trabajo en nombre de Amazon con efecto inmediato".

El correo electrónico también les decía a los empleados que su computadora de trabajo sería suspendida de inmediato.

Los empleados deberán agregar sus correos electrónicos de trabajo, así como la aplicación de videoconferencia Chime de Amazon y el acceso a las aplicaciones AtoZ basadas en Internet de Amazon a sus dispositivos personales.

"Nuestro principal modo de comunicación será a través de correo electrónico interno en su dispositivo que no sea de Amazon", dijo Galetti, y agregó que se invitará a los empleados a las sesiones informativas.Este es el correo electrónico que envió a los empleadosAsunto: Información importante sobre su rol

"Hoy estamos dando el paso muy difícil de reducir roles en varios de nuestros negocios. Desafortunadamente, su rol ha sido eliminado.

Esta no es una decisión que se tomó a la ligera, y estamos comprometidos a brindar apoyo para facilitar la transición fuera de Amazon, incluido un pago por separación, beneficios de transición según corresponda por país y servicios externos de colocación laboral.

Es probable que tenga muchas preguntas y estamos aquí para responderlas. Estamos ofreciendo sesiones informativas para Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, en las que revisaremos detalles relacionados con el anuncio de hoy. Consulte a continuación los detalles de la reunión. También recibirá una invitación a una conversación personal con su liderazgo para que tenga la oportunidad de discutir los detalles de su transición y cómo podemos apoyarlo mejor.

Durante este periodo de transición, nuestro principal modo de comunicación será a través de correo electrónico interno en su dispositivo que no sea de Amazon. Es importante destacar que el acceso a su computadora portátil de Amazon se restringirá más tarde hoy, así que tómese el tiempo ahora para agregar el correo electrónico de Amazon a su dispositivo personal que no sea de Amazon, así como las aplicaciones Chime y AtoZ para facilitar el acceso a información y recursos importantes. El acceso al correo electrónico interno, Chime y AtoZ estará disponible en su dispositivo que no sea de Amazon durante el resto de su mandato. Puede descargar la aplicación AtoZ en su dispositivo móvil a través de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google o en su computadora portátil personal. Las instrucciones para descargar Chime se pueden encontrar aquí.

Ya no es necesario que realice ningún trabajo en nombre de Amazon con efecto inmediato y recibirá su pago completo y sus beneficios durante los próximos 60 días (90 días en el estado de Nueva York), además de un paquete de indemnización adicional.

Algunas de las preguntas frecuentes más importantes se incluyen a continuación, incluida la forma de recuperar cualquier pertenencia personal de su espacio de trabajo y cómo devolver su equipo entregado por Amazon, y una lista más completa está disponible en el centro de recursos para empleados en AtoZ, donde también encontrará encontrar información y recursos importantes.

Estamos aquí para apoyarte. No dude en comunicarse con My HR si tiene preguntas y recuerde que puede comunicarse con el Portal de asistencia para empleados (EAP) para obtener ayuda gratuita y confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana".