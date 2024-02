Paran trenes en Argentina

Argentina

El paro que maquinistas de trenes de pasajeros y de carga llevaban a cabo el miércoles en Argentina es el puntapié de una serie de protestas de trabajadores que tendrán lugar los próximos días en reclamo de aumentos salariales para contrarrestar la inflación de 254% anual.

La huelga de 24 horas, que afecta principalmente a cientos de miles de pasajeros que se trasladan diariamente en tren hasta la capital, es liderada por el sindicato La Fraternidad, que reclama la apertura de una negociación salarial para que los trabajadores reciban un incremento de más de 50%.

Con el correr de las horas se incrementaban las complicaciones para viajar y los pasajeros se agolpaban en las paradas de los autobuses de localidades de los alrededores de Buenos Aires buscando otro medio alternativo para trasladarse a sus trabajos.

La inflación en enero fue de 20,6%, en gran parte a causa de los aumentos en el transporte público, el combustible y los servicios de salud que generaron las políticas de ajuste y liberalización de los precios aplicadas por el gobierno del ultraliberal Javier Milei, quien asumió el poder el 10 de diciembre. En tanto, la tasa inflacionaria interanual fue de 254,3%, situando a Argentina como uno de los países con mayor alza del costo de vida.

En diciembre la suba de precios se situó en 25,5%, motivada mayormente por la devaluación que llevó a cabo el gobierno de Milei.

SE QUEDAN SIN MEDIO DE TRANSPORTE

"Mas de un millón de personas se quedaron sin medio de transporte... lo único que hacen (los gremios) es complicar la vida a la gente porque no entienden que no están en el poder y no entienden que la gente votó otra cosa... se están evaluando las medidas pertinentes para que esto no quede sin responsables y sin consecuencias", dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni a periodistas.

Adorni cuestionó la protesta contra un gobierno "que lleva 73 días de gestión, no lleva 70 años... esta práctica habitual de obstruir la vida de los argentinos no va más".

La reunión que la Secretaría de Transporte convocó para abordar con los gremialistas ferroviarios la actualización salarial fracasó y a su término el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, anunció que el paro continuará y finalizará a la medianoche porque el gobierno les había "faltado el respeto" ofreciéndoles sólo un 12% de aumento.

"Hoy nosotros fuimos la punta de lanza (de las protestas), nos opusimos a la política de este gobierno", afirmó en una rueda de prensa Maturano.

En febrero, la Secretaría de Transporte había otorgado un aumento del 16% a los salarios brutos de los trabajadores.

AUMENTAN RECLAMOS

Los reclamos por aumentos salariales se han disparado en Argentina en medio de una inflación galopante y la recesión económica que ha licuado los ingresos de los ciudadanos.

Personal de enfermería y asistencia en hospitales y clínicas realizarán un paro el jueves y los trabajadores de la administración pública nacional harán lo mismo la semana próxima.

En tanto, sindicatos de docentes también irían a la huelga próximamente si no logran un incremento que contrarreste la pérdida de poder adquisitivo.

Por otro lado, organizaciones sociales se movilizarán el viernes en reclamo de más ayuda alimentaria para los comedores populares a los que acuden familias cuyos ingresos se han derrumbado en el actual escenario de crisis.

Al poco de asumir en diciembre, además de devaluar, el gobierno de Milei llevó a cabo una drástica reducción del gasto para terminar con el déficit fiscal, con el alegado propósito de atajar la inflación y enderezar la economía.