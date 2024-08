Oso muerto en Central Park salpica la campaña de Robert F. Kennedy

Los Angeles

Un extraño suceso ocurrido hace diez años ha salpicado la campaña de Robert F. Kennedy, el tercero en discordia en la elección presidencial de 2024 en Estados Unidos. El candidato independiente se vio obligado a admitir este fin de semana que abandonó hace diez años el cuerpo de un osezno muerto en Central Park, en Nueva York, porque le pareció "divertido". El incidente se convirtió en un misterio en la ciudad, cuyos habitantes acudieron a las redes sociales en busca de información del supuesto ciclista que atropelló y dejo el cadáver en el popular parque.

La estrambótica confesión llegó este domingo en un video publicado por el propio Kennedy, un abogado ambientalista, hijo del exfiscal Bobby Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy. RFK Jr., como se le conoce al candidato libertario, contó la anécdota a Roseanne Barr, la comediante trumpista que sufrió una cancelación por parte de la cadena ABC después de escribir un tuit racista.

De acuerdo con el relato, Kennedy se encontraba en Goshen, al norte del Estado de Nueva York, con algunos aficionados a la cetrería. Aquella mañana, sobre las 07.00, estaba conduciendo en el Valle del Hudson. "Una mujer en la camioneta frente a mí le pegó a un oso y lo mató, un oso muy joven", aseguró el candidato sentado en una cocina. Barr lo escuchaba con una taza de café.

"Yo levanté al oso y lo puse en la parte trasera de mi camioneta porque lo iba a desollar y estaba en muy buenas condiciones. E iba a meter su carne al refrigerador, algo que es legal en el Estado", siguió Kennedy. El día se le fue por la caza de halcones y, en lugar de volver a su casa en Westchester, condujo a Nueva York, donde tenía una cena en un famoso restaurante de carnes. Después de esa cita recordó que tenía que ir al aeropuerto, pero que aún tenía el animal muerto en la cajuela.

"A esa hora, y creo que eso fue el paleto que hay en mí (...) había habido varios incidentes de bicicletas en Nueva York, que recién había estrenado los carriles bici. Incluso un par de personas habían muerto (...) Yo no había bebido, pero había gente conmigo que sí y les pareció una gran idea. Llevaba también una bicicleta en el auto. Alguien me dijo que pusiéramos el oso en Central Park y lo hiciéramos parecer que había sido golpeado por una bicicleta", asegura un nervioso Kennedy mientras la comediante se reía. "¡Todo el mundo pensó que era una gran idea!", añadió el candidato, quien también es un activista anti vacunas.

La revelación fue una estrategia de la campaña para adelantarse a una publicación de este lunes de la revista The New Yorker. La periodista Clare Malone relata este episodio en medio de un largo texto sobre la peculiar aventura que el heredero de una de las familias más famosas de la política estadounidense emprendió rumbo a la Casa Blanca. Un esfuerzo que, por cierto, no es acompañado por el resto del clan Kennedy, quienes han llamado a votar por el Partido Demócrata.

"A la espera de cómo le dan la vuelta a esto, New Yorker", escribió el candidato al publicar el video. La revista, conocida por someter sus textos a un duro proceso de contraste de la información, no respondió. La pieza está acompañada con una imagen de aquel día. Kennedy aparece sentado en la parte trasera de la camioneta, actuando como si el oso, muerto, le estuviera mordiendo la mano izquierda. El hombre finge una mueca de dolor.

Los seguidores de RFK Jr. se volcaron a las redes para defenderlo y atacar a la revista, y de paso a los grandes medios, por enfocarse en "trivialidades". La admisión de Kennedy, vista por 13 millones de personas solo en X, se convirtió en un acontecimiento viral para los neoyorquinos en 2014, cuando una mujer que paseaba a sus perros se encontró con el cadáver. Una década más tarde, los habitantes de la ciudad han encontrado al fin la pieza perdida del rompecabezas.

"No ha habido osos en el parque en mucho tiempo. Parece que alguien lo llevó ahí, lo que es muy triste", dijo el periodista de la CNN John Berman en un clip de 2014 que ha resurgido tras la nueva polémica. Las autoridades de la ciudad determinaron entonces que el oso había muerto atropellado por un coche. La prensa local de Nueva York ha dicho que un fiscal de distrito está investigando los hechos y no descarta que se puedan presentar cargos.

Este episodio se ha convertido en un nuevo obstáculo para la campaña de Kennedy, que se ha desarrollado de polémica en polémica. Este busca convertirse en la tercera vía de cara a las elecciones con un mensaje que pretende unir las divisiones que ha dejado la polarización entre demócratas y republicanos.

Los sondeos otorgan a Kennedy, quien compite junto a la millonaria de Silicon Valley Nicole Shanahan como candidata a la vicepresidencia, entre dos y hasta siete puntos porcentuales. La cifra puede ser muy valiosa en una contienda que, como parece, estará muy cerrada entre Kamala Harris y Donald Trump.

La campaña independiente, sin embargo, se enfrenta a varios problemas legales para que los nombres de Kennedy y Shanahan aparezcan en las boletas presidenciales. Los aspirantes han reunido las firmas necesarias para competir en al menos 42 Estados. En varios de estos, como Carolina del Norte, Nueva Jersey o Nueva York, se han emprendido litigios que buscan evitar su participación en la elección.

Clear Choice, una organización de simpatizantes de Joe Biden, demandó a Kennedy en Nueva York acusándolo de mentir en su formulario de registro. El abogado y activista antivacunas aseguró en el proceso residir en una casa al norte del Estado. Pero los miembros de Clear Choice argumentan que Kennedy Jr. vive en Los Ángeles, al menos desde 2014, cuando se casó con la actriz Cheryl Hines, de la exitosa serie Curb Your Enthusiasm.