ONU advierte que el bloqueo a Gaza podría obligarla a reducir drásticamente sus operaciones

RAFAH, Franja de Gaza — La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos advirtió que, sin entregas inmediatas de combustible, pronto tendrá que reducir drásticamente sus operaciones en toda la Franja de Gaza, que está sitiada y azotada por devastadores ataques aéreos israelíes desde que los insurgentes de Hamás atacaron Israel hace más de dos semanas.

La advertencia se produjo mientras los hospitales en Gaza intentaban tratan a un gran número de heridos con cada vez menos recursos, y las autoridades sanitarias en el territorio gobernado por Hamás dijeron que el número de fallecidos aumentaba a medida que los aviones de combate israelíes seguían atacando el enclave durante la noche y la madrugada de este miércoles.

Entre el martes y este miércoles, los ataques aéreos se cobraron la vida de más de 750 personas en el territorio, según el Ministerio de Salud de Gaza, que está controlado por el gobierno de Hamás. No se especificó cuántas de las víctimas eran combatientes. The Associated Press no ha podido verificar de forma independiente las cifras de decesos reportados por Hamás, que dice que recibe los datos de los directores de los hospitales.

El ejército israelí indicó que su operativo mató a insurgentes y destruyó túneles, centros de mando, almacenes de armas y otros objetivos insurgentes, que ha acusado a Hamás de ocultar entre la población civil de Gaza. Desde el inicio del conflicto, los insurgentes del territorio no han dejado de lanzar andanadas de proyectiles hacia Israel.

La cifra de fallecidos, que se suma a los 704 reportados en la víspera, no tiene precedentes en el largo conflicto entre israelíes y palestinos. Los decesos podrían aumentar cuando Israel lance su espera ofensiva terrestre con el objetivo de destruir a Hamás.

La ONU dijo que alrededor de 1,4 millones de los 2,3 millones de residentes en Gaza están desplazados internamente, y casi 600.000 abarrotan los refugios de la institución.

Los residentes en Gaza se están quedando sin alimentos, agua y medicinas desde que Israel selló el territorio tras el ataque de Hamás, que ha jurado destruir a su enemigo.

En los últimos días, Israel ha permitido la entrada de un pequeño número de camiones cargados con ayuda desde la frontera con Egipto, pero prohíbe la entrega de combustible — crucial para alimentar los generadores de los hospitales — para evitar que llegue a manos del grupo insurgente.

La ONU dijo que en los últimos días logró entregar parte de la ayuda a los hospitales que tratan a los heridos. Pero su agencia para los refugiados palestinos, UNRWA, que es el mayor proveedor de servicios humanitarios en el enclave, dijo que se estaba quedando sin combustible.

Los responsables de la UNRWA se han visto obligados a reducir sus operaciones a medida que racionaban el poco combustible que tenían.

"Sin combustible nuestros camiones no pueden llegar a otras zonas de la Franja para la distribución", dijo Lily Esposito, vocera de la agencia, a The Associated Press. "Tendremos que decidir qué actividades mantenemos con poco o ningún combustible".

Por otra parte, más de la mitad de los centros de atención primaria de la Franja y aproximadamente un tercio de sus hospitales han dejado de funcionar, indicó la Organización Mundial de la Salud.

El personal de los desbordados hospitales tratan de clasificar a los pacientes ante la incesante llegada de heridos. Según el Ministerio de Salud, muchos de los heridos están tendidos en el piso sin recibir la mínima atención y otros esperan durante días para ser operados porque hay muchos casos críticos.

El conflicto amenazaba con extenderse a toda la región. La aviación israelí atacó varios puestos militares en el sur de Siria y mató a ocho soldados, además de herir a otros siete, según la agencia noticiosa siria SANA.

El ejército israelí indicó en una publicación en X, la red social antes conocida como Twitter, que sus aviones de combate alcanzaron "infraestructura militar y lanzadores de mortero" del ejército sirio "en respuesta a lanzamientos de proyectiles desde Siria hacia Israel ayer".

En los últimos días, Israel ha lanzado varios ataques sobre Siria, incluyendo operativos para inutilizar los aeropuertos de Damasco y Alepo, en un aparente intento de evitar envíos de armas de Irán a grupos insurgentes, incluyendo el libanés Hezbollah. Israel lleva semanas combatiendo contra la milicia en su frontera norte.

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se reunió con altos cargos de Hamás y de Yihad Islámica Palestina en su primer encuentro conocido desde el inicio de la guerra en la Franja. Las conversaciones podrían indicar algún tipo de coordinación entre los tres grupos, mientras responsables del libanés advirtieron a Israel en contra de lanzar una contraofensiva terrestre en Gaza.

En un breve comunicado tras el encuentro se explicó que el líder de Hezbollah, , acordó con el de Hamás, Saleh al-Arouri, y el de Yihad Islámica, Ziad al-Nakhleh, los próximos pasos que los tres — junto a otros grupos insurgentes respaldados por Irán — deberían tomar en esta "delicada etapa".

Por su parte, el vocero del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que Irán estaba ayudando a Hamás, con inteligencia y "azuzando la incitación contra Israel en todo el mundo". También hay aliados iraníes operando contra el país desde Irak, Yemen y Líbano, agregó.

Según el Ministerio de Salud, más de 6.500 palestinos han perdido la vida en la guerra. El dato incluye el polémico balance de una explosión en un hospital la semana pasada.

Más de 1.400 personas han muerto en Israel — en su mayoría civiles durante el asalto inicial de Hamás —, de acuerdo con el gobierno. El ejército israelí elevó la cifra de rehenes que siguen retenidos en Gaza a 222 personas.

El primer ministro de Qatar, que ha mediado en la liberación de cuatro rehenes, se mostró esperanzado con que haya más avances.

"Las negociaciones siguen en curso y en cualquier momento, (...) si somos capaces de entendernos entre las dos partes, creo que veremos algunos avances, esperemos que pronto", dijo el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Tzahi Hanegbi, director del Consejo Nacional de Seguridad de Israel, agradeció la ayuda de Qatar en una publicación en X, la red social antes conocida como Twitter. Los elogios israelíes al emirato, que presta respaldo financiero a la Franja de Gaza, no son habituales.

También se registraron enfrentamientos en Cisjordania, que sufre un fuerte repunte de la violencia.

Insurgentes de Yihad Islámica reportaron enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Yenín durante la noche. El Ministerio de Salud palestino en Cisjordania indicó que Israel mató a cuatro palestinos en Yenín, incluyendo un adolescente de 15 años, y a otras dos personas en otras localidades. Con estos, la cifra total de muertos en la Cisjordania ocupada subió a 102 desde el 7 de octubre.