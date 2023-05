La OMS declara el fin de la emergencia sanitaria por la viruela del mono

La vicepresidenta del comité de emergencias para el brote de mpox, la profesora Nicola Low, ha recalcado que la bajada en el número de personas infectadas ha sido "impresionante" como resultado de las acciones de salud pública, las intervenciones, la cooperación internacional y las intensas actividades de muchas de las comunidades implicadas.

"Esto no significa que el trabajo haya terminado", ha añadido Tedros, porque el virus "continúa afectando a las comunidades en todas las regiones, incluso en África, donde la transmisión aún no se comprende bien". Los casos que se detectan relacionados con los viajes ponen de relieve la "amenaza continua" y que "existe un riesgo particular" para las personas que viven con una infección por VIH no tratada. Por este motivo, sigue siendo muy importante que los países prosigan sus esfuerzos, evalúen su riesgo, cuantifiquen sus necesidades de respuesta y actúen "rápidamente" cuando sea necesario.