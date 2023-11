Niño coreano se viraliza por sentirse abandonado por sus papás

CIUDAD DE MÉXICO.- La niñez es una etapa que debe ser cuidada cautelosamente por los padres, ya que es la formación decisiva de las y los niños. Sin embargo, no todos piensan de esa manera y suelen descuidar a sus pequeños, tal fue el caso de un menor de edad.

A través de TikTok fue difundida una entrevista que le hicieron a Geum Ji Eun, un pequeño de 4 años, para el programa My Golden Kids, un medio de comunicación surcoreano, el cual ya ha conmovido a varios cibernautas.

En el programa, donde se encargan de estudiar el comportamiento negativo de las y los niños para descubrir cuáles son los problemas a los que se enfrentan, el pequeño es señalado de tener una mala conducta con su familia.

La psiquiatra Oh Eun-young, quien es reconocida en Corea del Sur por sus terapias, es quien se encarga de analizar paso a paso su comportamiento, por lo que descubre que no hay nada malo en él, solo se trata de un descuido por parte de sus padres, ya que el niño solo pedía amor.

Al realizarle una serie de preguntas, Geum Ji reveló que no se siente amado por sus padres, ya que todo el día se encuentra solo en casa.

Un poco nostálgico, también expresó que sentía miedo cuando su papá se enojaba; y lo único que le gustaría es que él le hablará de una forma más dulce y cariñosa.

Por último, al preguntarle sobre su mamá, el menor mencionó que sentía que no le agradaba, mientras dejaba caer unas cuantas lágrimas en su mejilla; por lo que le pidió unos minutos a la persona que se encontraba entrevistándolo para controlarlas.

Como era de esperarse, la triste historia del pequeño Geum se ha vuelto viral en las redes sociales donde varios cibernautas han mencionado que esta es la realidad de muchos pequeños en la vida actual, y que por eso es importante cuidar la salud mental de los niños.

"Quisiera ver si por lo menos la mamá tiene un poco de vergüenza por tratar así a un hermoso ser", "Me duele el pecho de ver como un niño tan chiquito tiene que estar lidiando con esas preocupaciones y pensamientos", "Esto me dolió mucho, eso no se hace", "Razones por las cuáles no quiero ser mamá, es pensar que lo haré mal y no es justo para un niño", son algunos de los comentarios que se leen.