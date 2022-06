Niega El Salvador perdidas por desplome de bitcoin

El Gobierno de El Salvador negó que el país tuviera pérdidas económicas por el desplome que tuvo este lunes el bitcoin, que cayó a su nivel más bajo en 18 meses.

"Hay mucha algarabía con nuestra estrategia bitcoin, especulan con una supuesta pérdida de 40 millones que no se ha dado, porque no hemos vendido las monedas, no se han enajenado", declaró a la prensa local el Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya.

"Cuando dicen que el riesgo fiscal en El Salvador por el bitcoin es altísimo, a mí lo único que hace es darme risa y creo que a cualquier economista serio debería de provocarle lo mismo, porque de verdad es un análisis sumamente superficial y hablan solo desde la ignorancia".

El país centroamericano ha acumulado más de 2 mil 301 bitcoins por más de 100 millones de dólares desde que la convirtió en moneda de curso legal en septiembre del 2021.

Según cálculos de Bloomberg, esos tokens valían 74 millones en mayo, cuando la moneda cotizaba en 31 mil dólares. Es decir, 28 por ciento menos que los 103 millones que el Presidente Nayib Bukele pagó por ellos.

El valor de la unidad virtual se ha desplomado un 65 por ciento desde que llegó a un máximo histórico en noviembre de 2021. Este lunes la criptomoneda se cotizaba en 23 mil dólares.