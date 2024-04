Detienen a mujer en Brasil por llevar un cadáver y hacer un retiro

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer fue llevada a la comisaría después de llevar un cadáver en silla de ruedas para intentar retirar un préstamo de 17 mil reales, equivalentes a 54 mil 758.70 pesos, en una sucursal bancaria de Bangu, en la zona oeste de Río de Janeiro, en Brasil, reportaron medios locales.

En el banco sospecharon del comportamiento de Érika de Souza Vieira Nunes y llamaron a la policía. Las autoridades acudieron al lugar y constataron que el hombre, identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 años, estaba muerto, al parecer hacía algunas horas. La policía está investigando cómo y cuándo exactamente falleció, indicó G1.

El Servicio Móvil de Atención de Emergencias (Samu) confirmó el deceso y el cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal para su reconocimiento.

"Ya entró muerto al banco"

"Ella intentó simular que él lo firmaba. Ya entró muerto al banco", explicó el delegado Fábio Luiz.

"Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no firmas, no hay manera. No puedo fichar por nosotros, haré lo que pueda", dijo la mujer, Ella mostró el documento y afirmó que él tenía que firmarlo tal como estaba ahí y mencionó: "Ahí sostienes muy fuerte tu silla. ¿No sostuvo la puerta hace un momento?", preguntó a los asistentes, quienes dicen que no lo vieron.

En la comisaría, Érika dijo que era cuidadora de su tío, que estaba débil. La policía está investigando si ella realmente tiene algún parentesco con él. Podría ser considerada responsable de malversación de fondos y difamación de un cadáver, reportó O Globo.

Según la investigación de TV Globo, el monto ya estaba preaprobado. La policía quiere saber si otras personas la ayudaron a cometer los crímenes y está buscando imágenes de seguridad.