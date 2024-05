Mueren dos obreros tras el derrumbe de edificio

Sudáfrica

Un edificio de apartamentos en construcción se derrumbó el lunes en una ciudad costera de Sudáfrica, causando la muerte de dos obreros y dejando a otros 53 atrapados bajo los escombros, informaron las autoridades.

Otros 20 trabajadores fueron sacados de los escombros del edificio y atendidos en varios hospitales por las heridas que sufrieron, señalaron funcionarios de la ciudad.

El edificio se derrumbó poco después de las 2 de la tarde en la ciudad costera de George, ubicada a unos 400 kilómetros (250 millas) al este de Ciudad del Cabo, en la costa sur de Sudáfrica.

Horas más tarde, más de 100 socorristas se encontraban en el sitio del derrumbe y presumiblemente trabajarán durante toda la noche con la ayuda de perros rastreadores para intentar localizar a los sobrevivientes, algunos de los cuales se temía que hubieran quedado sepultados bajo enormes losas de hormigón.

Se enviaron grúas y otros equipos pesados para asistir con la labor de rescate, informó la municipalidad de George, al tiempo que desplegó más personal de emergencia de pueblos y ciudades cercanos. Se espera que lleguen al lugar a la medianoche.













































































































































































































































































































































































Añadió que había 75 trabajadores en el edificio cuando se derrumbó, y familiares y amigos estaban reunidos en las oficinas municipales cercanas a la espera de noticias.

Las autoridades estaban investigando las causas de la tragedia y la policía abrió un expediente, pero de momento no había información sobre la razón del repentino derrumbe.

Marco Ferreira, representante local de la organización no gubernamental Gift of the Givers, se encontraba en el sitio con un equipo para ofrecer apoyo, así como alimentos y bebidas a los rescatistas. Gift of the Givers es una organización benéfica que a menudo ayuda durante desastres en Sudáfrica. También facilitó tres perros rastreadores y adiestradores para que ayuden con la búsqueda, señaló Ferreira.

"En estos momentos, la situación se encuentra en fase de rescate", declaró Ferreira al canal de noticias eNCA. "No sabemos, probablemente va a continuar durante días. Hay algunas grúas que ayudan a levantar el hormigón. Pero no es una vista bonita".