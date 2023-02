2 niños muertos y 6 heridos al chocar autobús contra guardería en Montreal

HECHOS

La policía estableció un gran perímetro alrededor del edificio que alberga la guardería en Laval, Quebec, y los padres en pánico que corrieron al centro fueron desviados a una escuela primaria cercana.

Docenas de policías y vehículos de emergencia se alinearon en el camino bloqueado que conduce a la guardería.

El conductor es un hombre de 51 años que había trabajado para la Societe de transport de Laval durante 10 años y que no tenía antecedentes penales y tenía un historial laboral limpio, dijeron funcionarios policiales y el alcalde de Laval, Stéphane Boyer, en dos conferencias de prensa separadas.

"Hasta ahora, no sabemos el motivo del crimen", dijo la portavoz de la policía, Erika Landry. No dijo por qué la policía determinó que el accidente fue un homicidio y no dio a conocer el nombre del conductor. El jefe de policía de Laval, Pierre Brochet, dijo que la policía está entrevistando al conductor.