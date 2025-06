Teherán responde a Israel con lanzamiento de misiles

Irán declaró que sus represalias contra Israel, por los ataques israelíes previos contra Teherán, comenzaron este viernes por la noche, hora local, según el medio estatal IRNA.

Las sirenas sonaron por todo Israel y fuertes explosiones sacudieron el aire al ver interceptores israelíes describiendo un arco hacia los misiles iraníes. Un oficial militar israelí afirmó que se detectaron decenas de misiles entrantes.

Mientras, sonaron sirenas antiaéreas en Jerusalén después de que Israel afirma que Irán disparó misiles; se escucha al menos una explosión en la distancia.

Y se han escuchado grandes explosiones en Tel Aviv, Israel, según el equipo de CNN en el terreno.

