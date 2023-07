Miki Sudo se mantiene como campeona de comer hot dogs el 4 de julio

Sudo, de 37 años, estaba decepcionada por su victoria, debido a que se quedó a nueve hot dogs de su récord histórico. Dijo que la competencia de Ebihara, de 27 años, la desconcertó.

"Los dos primeros minutos me quedé mirándola, cosa que nunca quiero hacer. Nunca quiero distraerme con las otras competidoras", declaró Sudo, de Port Richey, Florida, tras la competición. "Al mirarla, se me torcieron las manos. Me atasqué con un gran eructo al principio, pero pude corregirlo".

Por otra parte, el mal clima atrasó la competición masculina. El campeón Joey "Jaws" Chestnut busca su 16to título en la división varonil.

El concurso anual celebrado en el paseo marítimo de Coney Island, en Nueva York, atrajo a competidores de Inglaterra, Canadá, Corea del Sur, Japón, Brasil y Australia, según ESPN.