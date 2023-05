Enfrentan migrantes expulsados a México crimen y corrupción

Dicho informe destaca que, en algunos casos, los funcionarios mexicanos se han coludido con organizaciones criminales para extorsionar a los migrantes. "Este país (México) no es seguro", dijo Yuri Hurtado, un migrante colombiano de 26 años a dicho diario estadounidense.

Estados Unidos advirtió que seguirá expulsando a los migrantes que intenten entrar al país sin usar "vías legales", a pesar de que las restricciones fronterizas decretadas durante la pandemia ya no están en vigor.

El mismo Gobierno mexicano ha confirmado que los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos enfrentan peligros durante su travesía. Según un informe dado a conocer la semana pasada, en 2022 al menos 2 mil migrantes fueron secuestrados por grupos criminales.

Pero los migrantes también son vulnerables a ser víctimas de las autoridades migratorias mexicanas.

"Los abusos cometidos por los propios funcionarios estatales son sistémicos", dijo a The New York Times Julia Neusner, abogada que coescribió el informe de Human Rights First.

"Escuchamos cientos y cientos de historias de personas que sufren daños directamente a manos de estos oficiales estatales, incluidos secuestros, violaciones, agresiones sexuales, robos, extorsiones".

Según el reportaje de The New York Times, tan solo esta semana en el albergue Casa Migrante San Juan Diego en Matamoros, Tamaulipas, algunos migrantes denunciaron el secuestro de un familiar en los últimos días.