Derechos Laborales en Pirelli Neumáticos: Últimas Noticias

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) pidió al gobierno de México iniciar el octavo mecanismo laboral del año bajo el T-MEC, esta vez contra la empresa Pirelli Neumáticos, por supuestamente denegarle los derechos laborales a los trabajadores de la planta en Silao, Guanajuato.

Este Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida es el número 26, desde la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es decir del 1 de julio de 2020 a la fecha.

En una carta dirigida a la Secretaría de Economía de México, la USTR aseguró que inició la investigación a petición de La Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) y de una de las organizaciones obreras estadounidenses más grandes de dicho país, la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y la International Lawyers Assisting Workers Network (ILAW Network), United Steel Workers (USW), organismos que enviaron la queja el 23 de julio pasado.

El motivo de este mecanismo laboral es porque la empresa fabricante de llantas no quiso aplicar el contrato ley que se aplica a toda la industria de neumáticos y utiliza un contrato colectivo de trabajo simple, lo que es contrario a la ley.

La titular de la USTR, Katherine Tai, dijo que este es el segundo mecanismo laboral de respuesta rápida que tiene relación con la industria de plástico negro, por lo que "este caso demuestra que la herramienta aumenta la conciencia entre los trabajadores en el sector acerca de los derechos laborales y traza un camino para su cumplimiento".

A partir de hoy México cuenta con 45 días para responder si acepta o no este mecanismo laboral y completar la revisión del caso.