Protestan griegos por crucero israelí

Al advertir una situación alarmante en materia de inseguridad en el País, el líder de la Coparmex, Juan José Sierra, indicó que las inversiones económicas no podrán consolidarse en esa condición.

"Hoy levantamos la voz ante una realidad que ya no puede seguir siendo ignorada: la inseguridad que enfrentamos es alarmante. En Coparmex tenemos claro que ningún proyecto de inversión o desarrollo puede prosperar sin condiciones mínimas de seguridad y certeza jurídica", dijo Sierra ayer en conferencia de prensa.

"Nuestros socios nos dicen que el ánimo para invertir bajó 12.8 puntos porcentuales. Y en primer lugar lo que nos contestaron es que fue por la falta de seguridad, en segundo lugar, por el ambiente político, y en tercero, por la falta de certeza", explicó al dar cuenta del sondeo que hizo entre empresarios de distintos rubros.

"La pérdida del ánimo para invertir se situó por niveles de 36 por ciento, niveles no vistos desde la pandemia", manifestó Sierra al presentar el Monitor de Seguridad que elabora Coparmex, el cual fue elaborado a partir de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"La confianza para invertir, emprender y crecer sólo es posible en entornos donde la legalidad se respeta y la impunidad se combate con decisión", destacó.

En el documento, en el que Coparmex presenta cifras de los delitos que sufre el sector productivo al primer semestre del año, la extorsión se mantiene como el ilícito de mayor crecimiento.

Sierra destacó que se han presentado 5 mil 887 víctimas de ese delito en estos primeros seis meses del año, que representa un 6.9 por ciento más respecto al mismo periodo del año pasado. Con esto, en 2025 se tiene el nivel más alto de extorsión desde que se tiene registro.

"En promedio, se denuncian más de 32 extorsiones cada día, aunque sabemos que la cifra negra alcanza el 96.7 por ciento de los casos que no se denuncian. El silencio no significa que no ocurra: significa que la impunidad sigue predominando", subrayó Sierra.

A nivel estatal, Guanajuato, Morelos y el Estado de México registran las cifras más elevadas de extorsión y a nivel municipal, Cuautla, Salamanca y San Miguel de Allende encabezan los indicadores, reveló Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex.

Si bien en asesinatos se tuvo una baja de 15.8 por ciento en el semestre respecto al mismo periodo de 2024 con 13 mil 90 víctimas, estados como Colima, Sinaloa y Morelos registraron tasas de entre 55 y 80 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Peñuñuri resaltó que 10 de los 20 municipios más violentos están ubicados en Guanajuato, Michoacán, Morelos y Guerrero.

Mención especial tuvo Sinaloa, entidad con más víctimas durante junio de este año en todo el País con 212 casos, cifra que representa un récord histórico, superando a la de octubre de 2024, según Martha Reyes, Presidenta de Coparmex Sinaloa.

En el acumulado enero-junio, los homicidios en la entidad crecieron 260.9 por ciento al pasar de 278 a 913 casos, expuso la dirigente empresarial.