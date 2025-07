Intensificación de ataques: Kiev sufre devastador bombardeo aéreo

KIEV, Ucrania

Oleadas de ataques con drones y misiles dirigidos a Kiev durante la noche representan el mayor asalto aéreo desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace más de tres años, señalaron las autoridades el viernes, en medio de una renovada ofensiva rusa para apoderarse de más territorio de su vecino.

Horas después del bombardeo que mató a una persona e hirió al menos a 26, incluido un niño, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo haber sostenido una "llamada telefónica muy importante y productiva" con su homólogo estadounidense Donald Trump.

Ambos discutieron cómo podrían fortalecerse las defensas aéreas ucranianas, la posible producción conjunta de armas entre Estados Unidos y Ucrania, y los esfuerzos más amplios liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, según un comunicado de Zelenskyy.

Cuando se le preguntó el viernes por la noche sobre la llamada, Trump respondió que "tuvimos una muy buena llamada, creo".

Y ante la pregunta sobre encontrar una manera de terminar con los combates, Trump señaló: "No lo sé. No puedo decir si eso va a suceder o no".

Estados Unidos ha congelado algunos envíos de ayuda militar a Ucrania, incluyendo misiles de defensa aérea cruciales. Los principales patrocinadores europeos de Ucrania están considerando cómo pueden ayudar a compensar la falta. Zelenskyy dice que hay planes en marcha para desarrollar la industria armamentista nacional de Ucrania, pero aumentar la producción llevará tiempo.

El bombardeo hirió al menos a 23 personas e infligió graves daños en varios distritos de la capital en un asalto de siete horas. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno y resonaron en toda la ciudad al tiempo que sonaban las sirenas de aviso de ataques aéreos. Las luces azules de los vehículos de emergencia se reflejaban en los edificios altos y los escombros bloqueaban las calles de la ciudad.

"Fue una noche dura y en insomnio", afirmó Zelenskyy.

Rusia ha estado intensificando sus ataques de largo alcance en ciudades ucranianas. Hace menos de una semana, Moscú lanzó lo que entonces fue el mayor asalto aéreo de la guerra. Esa estrategia ha coincidido con un esfuerzo concertado de Rusia para romper partes de la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (620 millas), donde las tropas ucranianas están bajo una presión severa.

La fuerza aérea del país indicó que Rusia lanzó 550 drones y misiles en toda Ucrania durante la noche. La mayoría eran drones Shahed, pero Rusia también lanzó 11 misiles en el ataque.

Alya Shahlai, una fotógrafa de bodas de 23 años de Kiev, dijo que su hogar fue destruido en el ataque.

"Todos estábamos en el refugio (del sótano) porque era tan fuerte que quedarse en casa habría sido suicida", reveló a The Associated Press. "Bajamos 10 minutos antes y luego hubo una fuerte explosión y las luces se apagaron en el refugio, la gente estaba en pánico".

Cinco ambulancias resultaron dañadas cuando respondían a llamadas de emergencia, indicaron las autoridades, y los servicios de emergencia retiraron más de 300 toneladas de escombros.

Conversaciones entre Trump y Zelenskyy

Zelenskyy dijo que durante la llamada del viernes felicitó a Trump y al pueblo estadounidense por el Día de la Independencia y agradeció a Estados Unidos por su continuo apoyo.

Discutieron una posible reunión futura entre sus equipos para explorar formas de mejorar la protección de Ucrania contra ataques aéreos, subrayó Zelenskyy.

Agregó que hablaron en detalle sobre las capacidades de la industria de defensa y proyectos conjuntos directos con Estados Unidos, particularmente en tecnología de drones. También intercambiaron opiniones sobre adquisiciones mutuas, inversión y cooperación diplomática con socios internacionales, dijo Zelenskyy.

Los esfuerzos de paz han sido infructuosos hasta ahora. Las recientes conversaciones de paz directas sólo han llevado a intercambios esporádicos de prisioneros de guerra, tropas heridas y los cuerpos de soldados caídos. No se ha fijado una fecha para nuevas negociaciones.

Funcionarios ucranianos y el Ministerio de Defensa ruso afirmaron que otro intercambio de prisioneros tuvo lugar el viernes, aunque ninguna de las partes reveló cuántos soldados estuvieron involucrados. Zelenskyy dijo que la mayoría de los ucranianos había estado en cautiverio ruso desde 2022. Los soldados ucranianos fueron clasificados como "heridos y gravemente enfermos".

"Estoy muy decepcionado"

El ataque a Kiev comenzó el mismo día en que tuvo lugar una llamada telefónica entre Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin.

Cuando se le preguntó si había logrado algún progreso durante su llamada con Putin sobre un acuerdo para poner fin a los combates en Ucrania, Trump respondió: "No, no logré ningún progreso con él hoy en absoluto".

"Estoy muy decepcionado con la conversación que tuve hoy con el presidente Putin porque no creo que él esté ahí. No creo que esté buscando detener (los combates), y eso es muy malo", dijo Trump.

Según Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores de Putin, el líder ruso enfatizó que Moscú buscará lograr sus objetivos en Ucrania y eliminar las "causas raíz" del conflicto.

"Rusia no retrocederá de estos objetivos", comentó Ushakov a los periodistas después de la llamada.

El ejército de Rusia cruzó la frontera el 24 de febrero de 2022, en una invasión total que Putin intentó justificar falsamente diciendo que era necesario para proteger a los civiles de habla rusa en el este de Ucrania y evitar que el país se uniera a la OTAN. Zelenskyy ha denunciado repetidamente los esfuerzos de desinformación rusos.

Zumbido constante de drones

La respuesta ucraniana necesita ser rápida mientras Rusia intensifica sus ataques aéreos. Rusia lanzó 5.438 drones a Ucrania en junio, un nuevo récord mensual, según datos oficiales recopilados por The Associated Press. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo a principios de esta semana que Rusia también lanzó más de 330 misiles, incluidos casi 80 misiles balísticos, a ciudades y pueblos ucranianos ese mes.

Durante toda la noche, periodistas de la AP en Kiev escucharon el zumbido constante de drones sobrevolando y el sonido de explosiones y fuego intenso de ametralladoras mientras las fuerzas ucranianas intentaban interceptar el asalto aéreo.

"Una noche absolutamente horrible y sin dormir en Kiev", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, en la red social X. "Una de las peores hasta ahora".

La ministra de Economía de Ucrania, Yuliia Svyrydenko, describió que "familias corrieron hacia estaciones de metro, sótanos, garajes subterráneos, destrucción masiva en el corazón de nuestra capital".

"Lo que Kiev soportó anoche, no puede llamarse otra cosa que un acto deliberado de terror", escribió en X.

Kiev fue el objetivo principal del ataque en todo el país. Al menos 14 personas fueron hospitalizadas, según el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko.

Zelenskyy señaló que el ataque contra Kiev era "cínico". En Moscú, el Ministerio de Defensa afirmó que sus fuerzas atacaron fábricas que producían drones y otros equipos militares en Kiev.

Rusia ataca 5 regiones ucranianas

Las defensas aéreas ucranianas derribaron 270 objetivos, incluidos dos misiles de crucero. Otros 208 objetivos se perdieron del radar y se presume que fueron bloqueados.

Rusia golpeó con éxito ocho ubicaciones con nueve misiles y 63 drones. Los escombros de los drones interceptados cayeron en al menos 33 sitios.

Además de la capital, las regiones de Dnipropetrovsk, Sumy, Járkiv, Chernihiv y Kiev también sufrieron daños, dijo Zelenskyy.

Los servicios de emergencia informaron de daños en al menos cinco de los 10 distritos de Kiev.