Posible acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos: detalles y tensiones en Oriente Medio

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos. — El líder supremo de Irán abrió las puertas este martes a la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos acerca del programa nuclear del país, que avanza rápido, y dijo al gobierno civil que "no hay barreras" para entablar conversaciones con su "enemigo".

Las declaraciones del ayatolá Alí Jamenei establecieron líneas rojas claras para cualquier conversación que tenga lugar bajo el gobierno del presidente reformista Masoud Pezeshkian, y renovaron sus advertencias de que no se puede confiar en Estados Unidos.

Pero sus comentarios recuerdan a los que realizó cuando Irán cerró el histórico acuerdo de 2015 con las potencias nucleares, que frenó considerablemente el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Sin embargo, aún no se sabe cuánto margen de maniobra tendrá Pezeshkian, particularmente, debido a que las tensiones siguen siendo altas en Oriente Medio debido a la guerra entre Israel y Hamás, y mientras Estados Unidos se prepara para la elección presidencial de noviembre.

"No tenemos que depositar nuestras esperanzas en el enemigo. Para nuestros planes, no debemos esperar la aprobación de los enemigos", dijo Jamenei en un video emitido por la televisora estatal. "No es contradictorio enfrentarse al mismo enemigo en algunos lugares, no hay barreras".

Jamenei, que tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado, lanzó también una advertencia al gobierno de Pezeshkian: "No confíen en el enemigo".

El ayatolá, de 85 años, ha instado ocasionalmente al diálogo, o lo ha rechazado, con Washington luego de que el entonces presidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del pacto nuclear en 2018.

En los últimos años, se han realizado conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Omán y Qatar, los de los interlocutores de Estados Unidos en Oriente Medio en relación con Irán. Las declaraciones de Jamenei se producen un día después de que el primer ministro de Qatar visitara el país.

Cuando se le pidieron sus comentarios, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a The Associated Press: "Juzgaremos a los líderes de Irán por sus acciones, no por sus palabras".

"Hemos dicho desde hace mucho que, en definitiva, vemos a la diplomacia como la mejor forma de lograr una solución efectiva y sostenible con respecto al programa nuclear de Irán", dijo. "Sin embargo, estamos muy lejos de algo así ahora mismo, dadas las escaladas de Irán en general, incluidas sus escaladas nucleares y su falta de cooperación" con el Organismo Internacional de Energía Atómica, la agencia supervisora de la energía nuclear de la ONU.