Encuesta AP-NORC revela respaldo demócrata a Kamala Harris

WASHINGTON. EU. — La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, parece haber motivado a los demócratas en los primeros días de su candidatura, con un repunte de los sentimientos positivos entre varios grupos, incluyendo algunos distritos electorales claves para el Partido Demócrata que habían sido especialmente tibios con el presidente Joe Biden, según una nueva encuesta.

DATOS

Alrededor de 8 de cada 10 demócratas dicen que estarían algo o muy satisfechos si Harris se convirtiera en la candidata demócrata a la presidencia, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada luego de la retirada de Biden de la carrera electoral.

En otra encuesta de AP-NORC, efectuada antes de que Biden diese un paso atrás pero después de su debate contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump, solo alrededor de cuatro de cada de 10 demócratas dijeron estar algo o muy satisfechos con que fuese el posible nominado del Partido Demócrata a la Casa Blanca.

El rápido cambio de opinión entre los demócratas en un periodo tan corto de tiempo subraya la celeridad con la que el partido — desde los votantes de base a los cargos electos — se ha unido en torno a Harris como su abanderada, motivados por un rostro fresco al frente de la candidatura y una confianza renovada en las perspectivas del partido contra Trump en noviembre.

Gary Hines, un demócrata de Filadelfia, dijo que no estaba especialmente impresionado por la primera campaña presidencial de Harris, pero ahora la vicepresidenta ha demostrado "que está a la altura de la tarea, puede hacer el trabajo, ha probado que está haciendo una campaña fuerte hasta el momento y, quizás a un nivel mayor, es alguien que puede derrotar a Donald Trump". Todos estos factores han avivado en Hines un entusiasmo que no existía cuando Biden seguía en la carrera, afirmó.

"Tengo muchas ganas de salir a la calle y llamar a las puertas, algo que nunca habría hecho", indicó Hines, de 68 años. "Me ha animado bastante".

Los estadounidenses son también más propensos a decir que Harris sería una buena presidenta de lo que eran a principios de julio, un cambio impulsado principalmente por los demócratas. Sin embargo, siguen considerando que hay larga batalla por delante: la mayoría de los adultos estadounidenses, el 56%, opinan que si Trump y Harris son los candidatos de sus partido para las elecciones generales de noviembre, Trump tendría más posibilidades de ganar.

Lauren Schulman, una demócrata de Pompano Beach, Florida, dijo que admira a Biden y lo que ha conseguido durante su presidencia. Pero afirmó que con él al frente de la fórmula, "he estado aterrorizada de que fuéramos a perder". Harris, en cambio, "ha sido una estrella brillante", apuntó Schulman, de 66 años, que destacó que la vicepresidenta es "inteligente y joven, e incluso parece más joven de lo que es. Esto es un gran contraste con Trump".

Alrededor de 7 de cada 10 adultos negros y cerca de la mitad de los adultos hispanos estarían satisfechos con Harris como candidata demócrata — un notable aumento desde principios de mes, cuando alrededor de la mitad de los adultos negros y el 15% de los hispanos se mostraban satisfechos con Biden como aspirante del partido. (La encuesta no incluyó suficientes adultos asiáticos como para analizar sus respuestas por separado).

La cifra de adultos jóvenes (menores de 45 años) que dicen que estarían satisfechos con la nominación presidencial de Harris, en torno a 4 de cada 10, está por encima del 17% que se mostraban satisfechos con Biden en julio.

Bryan Seigler, un demócrata de Raleigh, Carolina del Norte, elogió el "amplio atractivo" de Harris y señaló una comparación que los demócratas no podían hacer antes.

"Donald Trump es ahora el viejo", dijo Seigler, de 36 años.

La nueva encuesta muestra que la popularidad general de Harris aumentó ligeramente, desde el 39% al inicio del verano — antes del debate — al 46% actual. La opinión de los demócratas sobre Harris también ha virado ligeramente en una dirección más positiva. Ocho de cada 10 demócratas tienen una opinión positiva de Harris, frente a los alrededor de 7 de cada 10 de principios de junio.

Harris sería una candidata histórica: sería la primera mujer en ganar la presidencia, así como primera mujer negra, la primera sudasiática y la primera asiático-estadounidense. Cerca de 4 de cada 10 estadounidenses afirman que para el país sería positivo elegir a una mujer o a una persona no blanca para la presidencia.