Trudeau insta a joven contra el aborto a "pensar un poco más"

En el camino tuvo una interacción con un joven partidario del Partido Popular de Canadá.

El video fue tomado por NoahFromCanada en Reddit y publicado en Twitter por @tMayor_McCheese. En él aparecen Trudeau y el joven discutiendo el nuevo programa de cuidado dental del gobierno.

"¿No cree que las familias de bajos ingresos deberían tener acceso a la atención dental?", pregunta Trudeau.

"Uh, sí, creo que deberían", responde el hombre.

"Bueno, Pierre Poilievre y el Partido Conservador votaron en contra", responde Trudeau, lo que provocó que el hombre respondiera: "Bueno, soy más PPC".

"¿PPC? Bien, entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué eres más PPC?".

El hombre le dice al premier que apoya al PPC porque "son en su mayoría cristianos y estoy en contra del mandato de la vacuna".

"Creo que deberíamos apoyar a todos", dice el hombre, antes de decir que está en contra del aborto.

"¿Crees que las mujeres deberían tener derecho a elegir lo que sucede con sus propios cuerpos?", pregunta Trudeau.

"Personalmente, no", responde el hombre, antes de que Trudeau lo interrumpa con otra pregunta: "¿Crees que deberías poder elegir lo que sucede con el cuerpo de una mujer?".

"Creo que si están durmiendo, no se les debería permitir abortar al bebé, personalmente", responde, provocando una respuesta de "Wow, wow", de Trudeau y de la multitud.

Los dos continúan debatiendo el tema, y Trudeau le pregunta al partidario del PPC: "Entonces, ¿una mujer que es violada debería poder abortar?".

"Ahí es donde se complica", admite el hombre.

"No, no se complica. Es un sí o un no", explica Trudeau. "Es un ejemplo demasiado común. Las mujeres son violadas todo el tiempo y es algo que tenemos que tomarnos en serio... ¿Debería una mujer que fue violada poder abortar?", pregunta una vez más.

"Uh, estoy dividido, 50-50", responde el hombre, admitiendo que definitivamente no puede responder.

"Bueno, parece que necesitas pensar un poco más... y orar un poco más", dice Trudeau, palmeando al hombre en el hombro antes de alejarse.

El año pasado, el gobierno liberal prometió 3.5 millones de dólares para dos proyectos para ayudar a mejorar el acceso a los servicios de aborto en Canadá, recordó Global News.