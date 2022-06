Justicia dispone liberación de dirigente indígena

En las primeras horas de la mañana del miércoles se registraban marchas de estudiantes en Quito, mientras en la vía Panamericana, al sur de la ciudad, decenas de camiones obstaculizaban el paso en demanda de mejores condiciones para su trabajo y otras vías de acceso a la capital del país se veían obstaculizadas por momento debido a las protestas.

La oficina de las Naciones Unidas en Ecuador formuló un llamado a la paz, a bajar las tensiones y buscar caminos del diálogo, al tiempo en que pidió en un comunicado a las autoridades respetar el derecho a la protesta social y el debido proceso. También instó a los manifestantes a ejercer ese derecho de forma pacífica.

La defensa del dirigente había interpuesto un pedido de libertad por fallas procesales en la detención de Iza, pero la jueza Paola Bedón ya había dispuesto la liberación y su procesamiento judicial el 4 de julio. Quedó en libertad durante la madrugada.

Poco después, ante sus seguidores, el líder indígena dijo "nadie ha salido a desafiar la ley, sólo hemos salido porque el hambre y las injusticias han tomado nuestros hogares, mientras pobres como yo, ustedes, nuestras familias, los pueblos y nacionalidades, sectores populares somos detenidos por el encarecimiento del costo de la vida; dicen que estamos saboteando y haciendo terrorismo".

El consejero presidencial Diego Ordóñez, en declaraciones a la red de televisión Ecuavisa, reaccionó a la liberación de Iza señalando que "no se puede seguir cometiendo delitos con impunidad" y explicó que el hecho de que Iza haya quedado en libertad "no quiere decir que sea inocente; ahora hay que tener cuidado y prevenir que Iza no pueda incurrir en la misma conducta porque sería una reincidencia que afectaría su situación".