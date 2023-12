Desconcierta en EU asesinato de joven embarazada

CIUDAD DE MÉXICO

La familia del novio de Soto no cree que él haya matado a la novia que desapareció el día que tenía una cita médica, en la que se planeaba inducir el parto, puesto que se reveló que no se descubrieron armas de fuego ni teléfonos celulares en el auto donde los policías encontraron los cuerpos, reportó el "The New York Post".

"Creo que tuvo algo que ver con él y las cosas que estaba haciendo, no con mi hija", dijo Gloria Cordova, mamá de la joven. "Mi hija simplemente estaba allí con él y no querían... no querían que alguien dijera lo que pasó (...) estaba ahí con él, en el momento equivocado".





Gabriel Guerra, cuyo hijo Matthew Guerra, de 22 años, fue encontrado muerto junto a su novia Soto, de 18, afuera de un complejo de apartamentos en San Antonio, insistió en que su hijo no era responsable de la muerte de la pareja.

El padre y la madrastra de Guerra describieron cómo la pareja esperaba con ansias la llegada de un bebé.

El hermano de Soto, Jordan Corona, dijo a CBS News que la policía le dijo que tanto la adolescente embarazada como su novio recibieron disparos en la nuca.

La policía no encontró un arma de fuego ni el teléfono celular de Guerra dentro del sedán Kia donde fue encontrada la pareja el martes.

La familia de Guerra describió sus esfuerzos para tratar de localizar a la pareja desaparecida el sábado.

La madre y la tía de Soto dijeron que la relación entre Soto y Guerra había sido abusiva.

"Él solía abusar de ella", dijo la madre de Soto. "Y le dije que terminara la relación, pero ella... era testaruda, no quiso escuchar. Pero creo que esta vez ya lo iba a dejar. Eso es lo que estoy escuchando".

Los familiares de Soto expresaron conmoción y dolor por la pérdida de la adolescente y su bebé. La familia perdió a otro hijo el año pasado: el hermano de Soto, Ethan.