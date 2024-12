Biden se arrepiente de haber dejado la carrera presidencial

Por: El Universal

Diciembre 28, 2024 - 08:02 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se arrepiente por haber abandonado su campaña de reelección y cree que habría derrotado a Donald Trump a pesar de las encuestas que indicaban lo contrario. afirmaron fuentes de la Casa Blanca al diario estadounidense The Washington Post.

En un perfil, titulado "Joe Biden´s lonely battle to sell his vision of American democracy" (La solitaria batalla de Joe Biden para vender su visión de la democracia estadounidense", el Post cita a diversas fuentes, y declaraciones del propio Biden en las últimas semanas, reconociendo errores que cree haber cometido, incluyendo errores de comunicación sobre los logros de su administración y su visión acerca del futuro de Estados Unidos.

De acuerdo con el artículo, Biden también se arrepiente de haber permitido que la vicepresidenta Kamala Harris lo reemplazara.

Además, las fuentes cercanas a la Casa Blanca que aseguran que el demócrata también se arrepiente de haber elegido a Merrick Garland como fiscal general, ya que considera que fue demasiado lento en la persecución de Trump por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

La decisión de Biden de abandonar la carrera presidencial en julio pasado fue vista como una sorpresa por muchos, especialmente después de su mal desempeño en un debate con Trump en junio. Sin embargo, ahora parece que Biden cree que habría podido ganar la elección si hubiera seguido adelante.

El Post dijo haber hablado con "más de dos decenas de personas cercanas a Biden", y que no logró que el mandatario les concediera una entrevista para el perfil.

El medio refiere al reconocimiento público de Biden sobre cómo "metió la pata" en su debate del 27 de junio contra su rival republicano, Donald Trump. El fiasco del debate derivó en una presión creciente sobre Biden para abandonar la candidatura, algo que finalmente hizo, para luego expresar su apoyo a Harris.

Biden también considera, dice el Post, que los medios contribuyeron a su mala imagen, al no darle crédito suficiente por sus logros, incluyendo la economía, pero admite, que no logró comunicar todos los esfuerzos del gobierno para levantar al país tras la pandemia de Covid-19, a pesar de que lo hizo mucho mejor que otros gobiernos.

"Biden y algunos de sus ayudantes siguen creyendo que debería haber seguido en la carrera presidencial, a pesar de la mala actuación en el debate y los bajos números en las encuestas que llevaron a los demócratas a presionarlo para que abandonara. Biden y sus asesores han dicho en los últimos días que podría haber derrotado a Trump, según personas familiarizadas con sus comentarios, que hablaron bajo condición de anonimato para describir conversaciones privadas. Los asesores dicen que el presidente ha tenido cuidado de no culpar a Harris o a su campaña", indica el medio.

Sin embargo, añade que muchos demócratas culpan de la derrota de Harris a la insistencia de Biden en permanecer en la carrera y retirarse demasiado tarde, cuando Harris tenía poco más de tres meses para hacer campaña. Otras fuentes dijeron al medio que Biden socavó su propio mensaje al tratar de aferrarse a la presidencia en lugar de allanar el camino para un grupo más joven de demócratas anti-Trump que podrían llevar al país hacia el futuro.

Según el Post, en privado, Biden también ha dicho que debería haber elegido a alguien que no fuera Merrick Garland como fiscal general, quejándose de la lentitud del Departamento de Justicia bajo Garland en procesar a Trump por diversos delitos, algo que contrasta con la agresividad con la que, cree, la fiscalía procesó a Hunter Biden, su hijo, a quien recientemente indultó.

Para algunas de las fuentes, un error clave de Biden -y de Harris- fue centrar el mensaje de la campaña en la amenaza que, insistieron, representaba Trump para la democracia estadounidense, y no en la economía. Ponen como ejemplo la decisión de Harris de cerrar su campaña en la Elipse, el mismo lugar desde el cual Trump arengó a la multitud el 6 de enero de 2021, antes de que la muchedumbre asaltara el Capitolio para tratar de impedir la certificación de la victoria de Biden en las elecciones de 2020.

La noticia ha generado un debate entre los demócratas, con algunos defendiendo la decisión de Biden de abandonar la carrera y otros criticando su falta de confianza en sí mismo.

En cuanto a la elección de Garland como fiscal general, Biden parece haber cambiado de opinión sobre su capacidad para liderar el Departamento de Justicia. Garland fue elegido por Biden en enero de 2021, después de que Trump incitara a una multitud a asaltar el Capitolio.

En ese momento, Biden elogió a Garland por su "integridad" y "independencia", pero ahora parece que cree que Garland no fue lo suficientemente agresivo en la persecución de Trump.