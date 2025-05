Israel dice que permitirá cantidad limitada de ayuda en Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza — Israel anunció que permitirá una cantidad limitada de ayuda humanitaria en Gaza después de un bloqueo de casi tres meses para evitar una "crisis de hambre", tras advertencias de expertos mundiales en crisis alimentarias.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el domingo que su gabinete aprobó una decisión para permitir una cantidad "básica" de alimentos en el territorio de más de 2 millones de habitantes. Israel impuso un bloqueo total a la ayuda humanitaria a partir del 2 de marzo.

Netanyahu expresó que permitir algo de ayuda permitiría a Israel expandir su nueva operación militar, que comenzó el sábado.

No estaba claro de inmediato cuándo entraría la ayuda en Gaza, ni cómo. Netanyahu manifestó que Israel trabajaría para asegurar que Hamás no controle la distribución de la ayuda y garantizar que la ayuda no llegue a los integrantes de ese grupo.

El domingo por la mañana, Israel lanzó nuevas operaciones terrestres "extensas" en Gaza. Ataques aéreos en su nueva ofensiva mataron al menos a 103 personas, incluidos decenas de niños, durante la noche y hasta el domingo, según hospitales y médicos. El bombardeo obligó al principal hospital del norte de Gaza a cerrar tras reportar ataques directos.

Israel comenzó la ofensiva —la más grande desde que rompió un alto el fuego en marzo— con el objetivo de tomar territorio y desplazar a cientos de miles de palestinos.

Israel está presionando a Hamás para que acepte un alto el fuego temporal que liberaría a los rehenes de Gaza, pero no necesariamente pondría fin a la guerra. Hamás dice que quiere una retirada total de las fuerzas israelíes y un camino para poner fin a la guerra como parte de cualquier acuerdo.

"Cuando los judíos quieren una tregua, Hamás se niega, y cuando Hamás quiere una tregua, los judíos la rechazan. Ambos lados están de acuerdo en exterminar al pueblo palestino", expresó Abu Mohammad Yassin, residente de Jabaliya, quien estaba entre los que huían de la nueva ofensiva a pie o en carros tirados por burros. "Por el amor de Dios, tengan piedad de nosotros. Estamos cansados del desplazamiento."

El ejército de Israel, que recientemente llamó a decenas de miles de reservistas, indicó que las operaciones terrestres se llevan a cabo en el norte y sur del territorio palestino. El jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, anunció que los planes incluyen "diseccionar" la franja.

Antes del anuncio, ataques aéreos mataron a más de 48 personas —incluidos 18 niños y 13 mujeres— en y alrededor de la ciudad sureña de Jan Yunis, según el Hospital Nasser, que dijo que tuvo dificultades para contar a los muertos debido al estado de los cuerpos.

En el norte de Gaza, un ataque a una casa en Jabaliya mató a nueve miembros de una familia, según los servicios de emergencia del Ministerio de Salud de Gaza. Otro ataque a una residencia allí mató a 10 personas, incluidos siete niños y una mujer, según la defensa civil, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamás.

El ejército de Israel no hizo comentarios inmediatos. Su declaración anunciando las operaciones terrestres indica que los ataques preliminares de la semana pasada mataron a docenas de militantes y atacaron más de 670 objetivos. Israel culpa a Hamás de las bajas civiles porque el grupo opera desde áreas civiles.

Poco después, el ejército de Israel dijo que interceptó un proyectil desde el centro de Gaza y otro cayó en un área abierta, sin que se reportaran heridos.

Conversaciones en Qatar

Israel había dicho que esperaría hasta el final de la visita del presidente estadounidense Donald Trump al Medio Oriente antes de lanzar su ofensiva, diciendo que estaba dando una oportunidad a los esfuerzos de alto el fuego. Trump no visitó Israel en su viaje que terminó el viernes.

La oficina de Netanyahu aseguró que su equipo negociador en Qatar estaba "trabajando para realizar toda oportunidad de un acuerdo", incluido uno que pondría fin a los combates a cambio de la liberación de los 58 rehenes restantes, el exilio de Hamás de Gaza y el desarme del territorio.

Hamás se ha negado a abandonar Gaza o desarmarse.

Israel terminó el anterior alto el fuego de ocho semanas en marzo. El Ministerio de Salud de Gaza ha dicho que casi 3.000 personas han perecido desde entonces.

Días antes de reanudar la guerra, Israel cortó todos los suministros de alimentos, medicinas y otros a Gaza. El bloqueo ahora está en su tercer mes, con expertos mundiales en seguridad alimentaria advirtiendo sobre hambruna en todo el territorio.

La frustración en Israel ha ido en aumento. Un número pequeño pero creciente de israelíes se niega a presentarse al servicio militar, incluso arriesgándose a la prisión. Otros israelíes han estado mostrando fotos de niños muertos en Gaza durante manifestaciones semanales exigiendo un acuerdo para liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando militantes liderados por Hamás atacaron el sur de Israel, matando a 1.200 personas y secuestrando a 251 más. La represalia de Israel ha matado a más de 53.000 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo.

Hospital cita 'asedio' israelí

Funcionarios de salud dijeron que los combates alrededor del Hospital Indonesio en el norte de Gaza y un "asedio" militar israelí lo llevaron a cerrar. Era la principal instalación médica en el norte después de que los ataques israelíes del año pasado obligaron a los hospitales Kamal Adwan y Beit Hanoun a dejar de ofrecer servicios.

"Hay un ataque directo al hospital, incluida la unidad de cuidados intensivos", declaró el director del Hospital Indonesio, el doctor Marwan al-Sultan, en un comunicado, agregando que nadie podía llegar a la instalación que tenía alrededor de 30 pacientes y 15 miembros del personal médico dentro.

El ejército de Israel apuntó que las tropas estaban operando contra sitios de infraestructura militante en el norte de Gaza, incluida el área "directamente adyacente" al hospital.

Israel ha atacado repetidamente hospitales, acusando a Hamás de estar activo en y alrededor de las instalaciones. Grupos de derechos humanos y expertos respaldados por la ONU han acusado a Israel de destruir sistemáticamente el sistema de salud de Gaza.

En el norte de Gaza, al menos 43 personas murieron en ataques, según los primeros en responder del Ministerio de Salud y la defensa civil. El Hospital Shifa de la Ciudad de Gaza dijo que 15 niños y 12 mujeres estaban entre los muertos.

Un ataque con drones el domingo por la tarde mató al menos a siete palestinos cerca de una escuela que albergaba a personas desplazadas al noroeste de la Ciudad de Gaza, según el servicio de emergencia del Ministerio de Salud.

Otros ataques en el centro de Gaza mataron al menos a 12 personas, señalaron hospitales. Uno en la ciudad de Zweida mató a siete personas, incluidos dos niños y cuatro mujeres, según el hospital Mártires de al-Aqsa en Deir al-Balah.

En la Ciudad de Gaza, Um Mahmoud al-Aloul yacía sobre el cuerpo envuelto de su hija, Nour al-Aloul.

"Te llevaste mi alma contigo", lloró. "Solía apagar mi teléfono por lo mucho que llamabas."