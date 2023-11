Prevé Israel controlar la seguridad en Gaza

Franja de Gaza.- Israel dijo que su infantería estaba luchando contra los combatientes de Hamás muy en el interior de la ciudad más poblada de la Franja de Gaza, lo que representa el inicio de una nueva fase del conflicto, y los dirigentes israelíes prevén tomar el control de la seguridad del territorio palestino al término de la guerra.

El avance de las fuerzas israelíes en Ciudad de Gaza sin duda hará que la cifra de muertes, que ya es elevada, siga aumentando, mientras que las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre controlar la seguridad de Gaza apuntan a un final incierto de una guerra que, según Israel, será larga y difícil.

Los israelíes conmemoraron el 30mo día desde que los combatientes de Hamás mataron a 1.400 personas durante un asalto en el sur de Israel el 7 de octubre que desencadenó la guerra. Unas 240 personas que fueron tomadas como rehenes por Hamás siguen en Gaza, y más de 250.000 israelíes han evacuado sus hogares cerca de las fronteras con Gaza y Líbano debido al continuo lanzamiento de cohetes hacia Israel.

Un mes de incesantes bombardeos israelíes contra Gaza ha matado a más de 10.300 palestinos, de los cuales dos terceras partes eran mujeres y niños, de acuerdo con el Ministerio de Salud del territorio palestino gobernado por Hamás. Se cree que otras 2.300 personas están sepultadas en los escombros de los edificios destruidos por los bombardeos.

Alrededor del 70% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han dejado sus hogares, y más de 700.000 de ellas han buscado refugio hacinadas en escuelas de la ONU. Los civiles de Gaza sobreviven con poca ayuda exterior y por su propia búsqueda diaria de alimentos y agua, ya que los suministros han disminuido tras semanas de asedio israelí.





MILES DE MUERTOS

En una entrevista con ABC News, Netanyahu dijo que el ejército israelí ha matado a varios miles de combatientes de Hamás desde que empezó la guerra. La cifra de muertes proporcionada por el Ministerio de Salud de Gaza no desglosa cuántos son civiles y cuántos combatientes, y los combatientes muertos que no son trasladados a los hospitales no están incluidos en este recuento.

Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos contra la Franja de Gaza el martes, mientras cientos de palestinos huyen hacia el sur del territorio.

Palestinos caminan entre los restos de edificios destruidos en bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza.

Varias personas asisten a una ceremonia para conmemorar el 30mo día desde el sangriento ataque de Hamás.





Centran fuerzas en el norte

- Por ahora, las fuerzas israelíes están centradas en el norte de Gaza, incluida la Ciudad de Gaza, que antes de la guerra tenía unos 650.000 habitantes

- Israel dijo que Hamás tiene una amplia infraestructura dentro de zonas residenciales, incluida una extensa red de túneles

- El ejército israelí dice que ha matado a miles de combatientes de Hamás, mientras que 30 efectivos israelíes han muerto en Gaza, desde que empezó la ofensiva terrestre

Se cree que varios cientos de miles de personas siguen en el norte de Gaza, en la trayectoria del asalto israelí.