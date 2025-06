Diálogo entre Irán y Estados Unidos en Mascate

El Gobierno de Irán ha anunciado este lunes que la próxima ronda de conversaciones con las autoridades estadounidenses sobre el programa nuclear iraní tendrá lugar este domingo, 15 de junio, en la capital omaní, Mascate.

"Dadas las consultas realizadas, la próxima ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos está prevista para el próximo domingo en Mascate", ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en rueda de prensa.

Este mismo lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho en comparencia ante los periodistas que habrá "una reunión con Irán el jueves", un extremo que ha transmitido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Estamos intentando llegar a un acuerdo (con Irán) para que no haya destrucción ni muerte", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca, que ha apuntado que los iraníes son "negociadores duros".

Al ser interrogado por los obstáculos para un acuerdo, Trump ha afirmado que "piden cosas que no se pueden hacer". "Nos han trasladado lo que opinan del acuerdo y he dicho que sencillamente no es aceptable", ha explicado.

Más tarde, la oficina de Netanyahu ha publicado una nota oficial sobre la conversación con Trump, que ha durado unos 40 minutos, confirmando que "el presidente estadounidense (...) tiene previsto mantener otra ronda de conversaciones con Irán el fin de semana".

"El presidente Trump ha informado al primer ministro de que Estados Unidos ha presentado una propuesta razonable a Iran y que espera recibir una respuesta en los próximos días", ha relatado.

La reunión en Omán prevista para este fin de semana sería la sexta ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo pacto sobre el programa nuclear del país asiático.

Los contactos entre las partes son los primeros de este tipo desde la retirada de Washington en 2018 del histórico acuerdo nuclear firmado tres años, una medida adoptada durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), que ahora ha apostado por relanzar las conversaciones para intentar forjar un nuevo acuerdo con Teherán.