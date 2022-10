Las muertes en Florida aumentan a 47 en medio de la lucha por recuperarse de Ian

VICTIMAS

Florida, con casi cuatro docenas de muertos reportados, fue la más afectada por el huracán de categoría 4, uno de los más fuertes que tocó tierra en los Estados Unidos.

Las carreteras inundadas y los puentes arrasados hacia las islas de barrera dejaron a muchas personas aisladas en medio de un servicio de telefonía celular limitado y la falta de servicios básicos como agua, electricidad e Internet.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el sábado que el empresario multimillonario Elon Musk estaba proporcionando unos 120 satélites Starlink para "ayudar a salvar algunos de los problemas de comunicación". Starlink, un sistema de Internet basado en satélite creado por SpaceX de Musk, proporcionará conectividad de alta velocidad.

Los servicios públicos de Florida estaban trabajando para restaurar la energía. Hasta el domingo por la mañana, casi 850.000 hogares y negocios seguían sin electricidad, frente a un máximo de 2,67 millones.

Se confirmó la muerte de al menos 54 personas: 47 en Florida , cuatro en Carolina del Norte y tres en Cuba. La tormenta debilitada se desplazó hacia el norte el domingo y se esperaba que arrojara lluvia en partes de Virginia, Virginia Occidental, Maryland y el sur de Pensilvania, según el Centro Nacional de Huracanes, que advirtió sobre la posibilidad de inundaciones repentinas.

Más de 1.000 personas fueron rescatadas de áreas inundadas a lo largo de la costa suroeste de Florida, dijo a The Associated Press Daniel Hokanson, un general de cuatro estrellas y jefe de la Guardia Nacional, mientras volaba a Florida.

En Washington, la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden viajarían el miércoles a Florida. Pero una breve declaración no dio a conocer ningún detalle de la visita planeada.

Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, dijo que el gobierno federal se ha centrado en llevar recursos a las víctimas necesitadas en Florida.

Ella le dijo a "Fox News Sunday" que el gobierno federal comenzó a preposicionar la "mayor cantidad de activos de búsqueda y rescate que creo que hemos puesto en marcha antes": búsqueda y rescate de FEMA, Guardacostas, personal de los departamentos de Interior y Defensa: para complementar los recursos del estado de Florida.

El puente a Pine Island, la isla de barrera más grande frente a la costa del golfo de Florida, fue destruido por la tormenta, dejándolo accesible solo por barco o aire. El grupo de voluntarios Medic Corps, que responde a los desastres naturales en todo el mundo con pilotos, paramédicos y médicos, fue de puerta en puerta preguntando a los residentes si querían ser evacuados.

Algunos volaron en helicóptero y la gente describió el horror de estar atrapados en sus casas mientras el agua seguía subiendo.

"El agua siguió golpeando la casa y vimos, botes, casas, vimos todo pasar volando", dijo Joe Conforti, luchando por contener las lágrimas. Dijo que si no hubiera sido por su esposa, quien le sugirió subirse a una mesa para evitar que subiera el agua, no lo hubiera logrado: "Empecé a perder la sensibilidad, porque cuando el agua está en tu puerta y está salpicando en la puerta y estás viendo lo rápido que se mueve, no hay forma de que sobrevivas a eso".

Las inundaciones de los ríos plantearon un gran desafío en ocasiones para los esfuerzos de rescate y entrega de suministros. El río Myakka pasó por encima de un tramo de la Interestatal 75, lo que obligó a cerrar la carretera por un tiempo antes de que las autoridades dijeran más tarde el sábado que podría reabrirse.

Si bien los ríos crecidos han llegado a la cima o están cerca de la cima, no se espera que los niveles bajen significativamente durante días, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Tyler Fleming.

En otros lugares, la isla Pawleys de Carolina del Sur, una comunidad costera a unos 115 kilómetros (75 millas) de la costa de Charleston, también se vio duramente afectada. La energía permaneció sin energía en al menos la mitad de la isla el sábado.

Eddie Wilder, que ha estado viniendo a Pawleys Island durante más de seis décadas, dijo que era una "locura" ver olas de hasta 7,6 metros (25 pies) arrasar un muelle emblemático cerca de su casa.

"Lo vimos golpear el muelle y vimos desaparecer el muelle", dijo. "Lo vimos desmoronarse y lo vimos flotar con una bandera estadounidense".

La casa de Wilder, ubicada a 30 pies (9 metros) sobre la costa, permaneció seca por dentro.

En Carolina del Norte, la tormenta derribó árboles y líneas eléctricas. Dos de las cuatro muertes en el estado fueron por choques de vehículos relacionados con la tormenta, y las otras involucraron a un hombre que se ahogó cuando su camioneta se hundió en un pantano y otro murió por envenenamiento con monóxido de carbono de un generador en un garaje.

En Port Sanibel Marina en Fort Myers, Florida, la marejada ciclónica empujó varios botes y un muelle a tierra. El capitán de la carta, Ryan Kane, dijo que su embarcación sufrió daños tan graves que no pudo usarla para ayudar a rescatar a las personas, y ahora pasará mucho tiempo antes de que pueda llevar a los clientes a pescar nuevamente.

Hay un agujero en el casco. Llevaba agua en los motores. Tomó agua en todo", dijo, y agregó: "Sabes, se supone que los botes están en el agua, no en los estacionamientos".

Los funcionarios del condado de Lee ordenaron a los residentes evacuar el martes, un día después de lo que hicieron otros condados en el área.

El alcalde de Fort Myers, Kevin Anderson, defendió el domingo a los funcionarios del condado de Lee de las acusaciones de que habían tardado en ordenar las evacuaciones antes de la tormenta.

"Las advertencias para la temporada de huracanes comienzan en junio. Así que hay un grado de responsabilidad personal aquí. Creo que el condado actuó apropiadamente. La cuestión es que un cierto porcentaje de personas no prestará atención a las advertencias de todos modos", dijo Anderson en el programa de CBS "Face the Nation".

Por separado, DeSantis señaló el viernes que muchos pronósticos ubicaban la llegada de Ian al norte del condado de Lee y dijo que los funcionarios allí actuaron de manera apropiada una vez que los modelos comenzaron a centrarse en el condado.