Hombre murió en el frío al tratar de reunirse con su familia

Charles Wilson Ligon Jr. fue hallado muerto el lunes por unos cazadores en el sur de Mississippi. Ligon iba vestido con una chaqueta ligera y llevaba dinero y un teléfono, informó The Times-Picayune.

"Pudimos avisar a los familiares y era evidente que la familia estaba intentando colaborar con él para que regresara a Tennessee. Pero no tenía medios para conseguir un billete de autobús o que le enviaran dinero", declaró el forense del condado de Pearl River, Derek Turnage, al Sun Herald de Biloxi. "No tenía un documento de identidad actual, que era la razón por la que no podía hacer esas cosas. La familia estaba tratando de conseguir que llegara".

Ligon salió de Slidell, Luisiana, a mediados de diciembre sin vehículo y vivía en el bosque al momento de su muerte, dijo Turnage.

Las ventiscas, la lluvia helada y el frío glacial que se extendieron desde Maine hasta Seattle durante el fin de semana festivo son responsables de al menos 49 muertes en todo el país.