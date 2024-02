Hija de Barack Obama adopta nuevo nombre a su ingreso a Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO- Malia Obama, hija mayor del expresidente estadounidense Barack Obama y Michelle Obama, se está abriendo paso en el mundo de Hollywood y todo indica que quiere hacerlo por su propio pie, sin la ayuda de sus padres.

Para su proyecto cinematográfico, The Heart, la joven, de 25 años, decidió convertirse en Malia Ann. Durante la presentación del video "Meet the Artist", del Instituto Sundance, así la nombraron, para sorpresa de los asistentes, informó la cadena estadounidense NBC News. Todo parece ser un esfuerzo para marcar distancia con sus influyentes padres, que también tienen carreras en el mundo del espectáculo con Higher Ground Productions.

De hecho, durante el Festival de Cine de Sundance, en enero, Malia debutó en la alfombra roja con el estreno de The Heart, su ópera prima, pero sus padres no se hicieron presentes.

El cortometraje, de 18 minutos de duración, narra la historia de un hijo afligido al que su difunta madre le hace una petición poco habitual. La cinta se proyectó anteriormente en los festivales de cine de Telluride y Chicago, donde recibió el reconocimiento en la categoría de mejor cortometraje de acción en vivo.

Malia, que se graduó en Estudios Visuales y Ambientales en la Universidad de Harvard, describió su proyecto como "una pequeña y extraña historia, en cierto modo una fábula, sobre un hombre que llora la muerte de su madre después de que ella le deje una petición inusual en su testamento", como dijo en su intervención en Sundance.

"Esperamos que disfruten de la película y que les haga sentirse un poco menos solos o al menos les recuerde que no deben olvidarse de las personas que sí lo están", añadió Malia.

El mes pasado, Kyle Buchanan, del The New York Times, describió The Heart como "bien rodada" y "un debut prometedor, subrayando, en respuesta a quienes la critican por ser la hija del expresidente Obama, que "aquí no hay ninguna alegoría jugosa para que la descubran los expertos políticos, sólo un cortometraje sobre dos almas tristes". Antes de The Heart, Malia participó en la escritura de guión del capítulo Girl, Bye de la serie Swarm de Amazon Prime.