Impactante Ataque Nocturno en Ucrania: Rusia Golpea Kiev con Drones y Misiles

KIEV, Ucrania

Rusia impactó la capital de Ucrania con una nueva andanada de misiles y drones en un ataque nocturno que se prolongó hasta la madrugada del jueves, provocó incendios en varias partes de Kiev y mató a dos personas, un día después de la ofensiva aérea más intensa hasta la fecha en la guerra de tres años, según autoridades ucranianas.

En otra noche tensa y en vela para los residentes de Kiev, muchos de los cuales corrieron en la oscuridad con niños, mascotas y mantas para refugiarse en las estaciones de metro, al menos 22 personas resultaron heridas, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración regional de Kiev.

La noche estuvo marcada por el escalofriante zumbido de los drones que se acercaban y estrellaban en zonas residenciales, provocando bolas de fuego anaranjadas en la oscuridad durante las 10 horas que duró el ataque. Rusia lanzó 397 aviones no tripulados Shahed y señuelos, además de misiles de crucero y balísticos sobre Kiev y otras cinco regiones, de acuerdo con las autoridades.

"Esta es una clara escalada del terror ruso: cientos de drones Shahed cada noche, constantes ataques con misiles, ataques masivos a ciudades ucranianas", publicó en Telegram el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy.

Junio registró el mayor número de bajas civiles mensuales de la guerra, con 232 muertos y 1.343 heridos, indicó el jueves la misión de derechos humanos de la ONU en Ucrania. Rusia lanzó 10 veces más drones y misiles que en el mismo mes del año pasado.

Al menos 13.580 civiles, entre ellos 716 niños, han muerto y más de 34.000 han resultado heridos desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia a su vecino el 24 de febrero de 2022, dijo la ONU.

Delegaciones de Rusia y Ucrania han participado en dos rondas de conversaciones de paz directas que no han logrado avances para detener los combates. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que no hay fecha para un posible tercer encuentro.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reveló el jueves que Estados Unidos y Rusia han intercambiado nuevas ideas para conversaciones de paz después de reunirse con su homólogo ruso, el ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov, en Malasia el jueves.

Moscú busca socavar la moral ucraniana

Rusia ha tratado recientemente de abrumar las defensas antiaéreas rivales con ataques que incluyen un número cada vez mayor de drones señuelo. La noche anterior, disparó más de 700 aviones no tripulados de ataque y señuelos, superando los bombardeos nocturnos previos por tercera vez en dos semanas.

"Es probable que el continuo aumento en el tamaño de los paquetes de ataque tenga como objetivo respaldar los esfuerzos rusos para erosionar la moral ucraniana frente a la constante agresión rusa", señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, el miércoles por la noche.

Paralelamente, el ejército del Kremlin ha lanzado una nueva ofensiva para abrir partes de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas) donde las fuerzas ucranianas, que están faltas de efectivos, están bajo una fuerte presión en lo que podría ser un período crucial de la guerra.

"En este momento, el avance ruso se está acelerando y es probable que la ofensiva de verano de Rusia ponga a las fuerzas armadas de Ucrania bajo una intensa presión", escribió Jack Watling, investigador principal del grupo de expertos militares RUSI, en un análisis publicado el miércoles.

La presión ha causado alarma entre las autoridades ucranianas, que no están seguras de la continuidad del crucial apoyo militar de Estados Unidos y de la política del presidente estadounidense Donald Trump hacia el Kremlin.

"Los socios deben acelerar las inversiones en producción de armas y desarrollo tecnológico", apuntó Zelenskyy el jueves. "Tenemos que ser más rápidos con las sanciones y presionar a Rusia para que sienta las consecuencias de su terror".

El canciller alemán Friedrich Merz dijo en una conferencia de recuperación ucraniana en Roma que los funcionarios de Alemania "están listos para adquirir sistemas adicionales de defensa aérea Patriot de Estados Unidos y ponerlos a disposición de Ucrania".

La semana pasada, Washington detuvo algunos envíos de armas, incluidos los cruciales sistemas Patriot, a Ucrania en medio de preocupaciones de que sus propias reservas han disminuido demasiado.

"Los estadounidenses los necesitan en parte, pero también tienen una gran cantidad de ellos", dijo Merz.

Por su parte, el gobierno del Reino Unido anunció la entrega a Ucrania de más de 5.000 misiles de defensa aérea Thales bajo un acuerdo de financiamiento de 19 años, respaldado por una garantía de crédito de 2.500 millones de libras (3.400 millones de dólares).

Algunos ucranianos lo han perdido casi todo

En Kiev, Karyna Holf, de 25 años, estaba cerca de la ventana de su sala de estar cuando escuchó el silbante del arma que se acercaba. Momentos después, de la habitación quedaban poco más que escombros.

"Después de un golpe así es cuando sabes por experiencia propia lo que es perderlo todo", dijo. "Ni siquiera sé qué viene ahora. Todo lo que tengo es una mochila, un teléfono y un abrigo de invierno, eso es todo. Esta es toda mi vida ahora".

Holf añadió que estaba agradecida de poder recurrir a sus padres, pero recordó que "hay gente que no tiene a nadie".

Un trabajador de una estación de metro de la capital dijo que más de 1.000 personas, entre las que había unos 70 niños, se refugiaron allí. Una de ellas fue Alina Kalyna, una residente de Kiev de 32 años.

"Los ataques con drones de hace un año eran una cosa, y ahora son algo completamente diferente. Estamos agotados", declaró. "Duermo mal, me recupero mal, de hecho ya no me recupero, solo sigo adelante con las reservas de energía que quedan, que son pocas. Simplemente, vivo y existo".

Se fabrican 5.000 drones al mes

Rusia suele disparar ahora más drones en una noche que los que lanzaba en todo un mes hace un año, y los analistas dicen que es poco probable que estas andanadas disminuyan.

Según el Atlantic Council, Moscú produce ahora más y mejores drones, algunos de ellos con tecnología de inteligencia artificial. De sus fábricas salen más de 5.000 de estos dispositivos al mes, agregó el centro de estudios con sede en Washington esta semana.

"Durante los primeros años de la guerra tras la invasión rusa de 2022, el dinámico sector tecnológico de Ucrania y su vibrante cultura de startups ayudaron a mantener al país un paso por delante de Rusia a pesar de los recursos mucho mayores del Kremlin", destacó el Atlantic Council acerca del desarrollo de drones en ambos países. "En los últimos meses, sin embargo, es cada vez más evidente que la iniciativa ha pasado a Moscú".

Ucrania necesita urgentemente más drones interceptores para derribar los Shaheds rusos, así como sistemas de misiles Patriot para contrarrestar los misiles rivales.

Estados Unidos ha reanudado las entregas de ciertas armas, incluidas municiones de 155 mm y cohetes guiados conocidos como GMLRS, indicaron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press bajo condición de anonimato para poder ofrecer detalles que aún no son públicos. No está claro cuándo comenzaron exactamente los envíos de armas.

Ucrania también ha invertido en drones, desarrollando sus propias armas de largo alcance que pueden alcanzar territorio ruso.

El Ministerio de Defensa ruso reportó el jueves que derribó 14 aviones no tripulados ucranianos durante la noche. Dos personas en la región de Belgorod sufrieron lesiones debido a la caída de escombros, indicó el gobernador, Vyacheslav Gladkov.