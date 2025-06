Intercambio de ataques con drones entre Rusia y Ucrania

KIEV, Ucrania

Rusia y Ucrania intercambiaron más ataques con drones de largo alcance que se han convertido en un elemento básico de la guerra de más de tres años, indicaron funcionarios el viernes, al tiempo que el presidente ruso Vladímir Putin dijo que Moscú está lista para una nueva ronda de conversaciones de paz directas en Estambul.

Funcionarios rusos y ucranianos están discutiendo el momento de una posible nueva reunión, afirmó Putin. Hablando con periodistas durante una visita a Bielorrusia, dijo que se espera que los términos de un posible alto el fuego, que el Kremlin ha rechazado hasta ahora, estén en la agenda.

La guerra no muestra signos de disminuir, ya que los esfuerzos de paz internacionales liderados por Estados Unidos no han producido ningún avance. Dos rondas recientes de conversaciones entre delegaciones rusas y ucranianas en Estambul fueron breves y no lograron avances en alcanzar un acuerdo.

Ucrania quiere que el próximo paso en las conversaciones de paz sea una reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y Putin, subrayó el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov.

Una sugerencia a medias

Dada las recientes declaraciones de Putin, no está claro cómo se desarrollará esto. El mandatario ruso ha dicho que una reunión cumbre debería tener lugar sólo después que se hayan acordado las disposiciones principales de un acuerdo de paz, y eso podría llevar meses o años.

Putin también ha repetido su afirmación de que Zelenskyy perdió su legitimidad luego que su mandato presidencial expirara el año pasado, lo cual ha sido rechazado por Kiev y sus aliados.

Mientras tanto, las fuerzas rusas lanzaron 363 drones Shahed y señuelos, además de ocho misiles, contra Ucrania durante la noche, informó el viernes la fuerza aérea ucraniana, que dijo que sus defensas antiaéreas detuvieron todos menos cuatro de los aviones no tripulados y derribaron seis misiles de crucero.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, reportó que 39 drones ucranianos fueron derribados en varias regiones durante la noche, incluyendo 19 en la región de Rostov y 13 en Volgogrado. Ambas provincias están al este de Ucrania.

El Estado Mayor General de Ucrania dijo más tarde el viernes que cuatro aviones militares estacionados en el aeródromo de Marinovka en la región de Volgogrado habían sido destruidos durante una misión que involucró a las Fuerzas Especiales y la inteligencia ucraniana durante la noche.

"Cuatro aviones enemigos, a saber, Su-34, y una unidad técnica y operativa, donde se mantienen y reparan varios aviones de combate, fueron destruidos", según una evaluación preliminar publicada en línea.

La AP no pudo verificar de forma independiente la afirmación. Los funcionarios rusos no comentaron de inmediato, ni mencionaron el aeródromo de Marinovka en declaraciones públicas sobre el ataque con drones en la región durante la noche.

Sin embargo, el gobernador de Volgogrado, Andrei Bocharov, el viernes por la mañana enumeró el distrito de Kalanchyovsky de la región, donde se encuentra Marinovka, entre las tres áreas atacadas por drones ucranianos.

Los drones son omnipresentes en la guerra

Bocharov dijo que el tráfico en el puente sobre el río Don en el distrito de Kalachyovsky fue temporalmente restringido, pero no ofreció más detalles.

Los ataques con drones de largo alcance han sido una característica distintiva de esta guerra, que está ya en su cuarto año. La carrera de Kiev y Moscú para desarrollar aviones no tripulados cada vez más sofisticados y letales ha convertido el conflicto en un banco de pruebas para nuevo armamento.

Los drones ucranianos han logrado algunas hazañas sorprendentes. A principios de junio, casi un tercio de la flota de bombarderos estratégicos de Moscú fue destruida o dañada en una operación encubierta ucraniana utilizando drones fabricados de manera económica que se infiltraron en territorio ruso.

Según las fuerzas aéreas ucranianas, los 359 drones entrantes fueron interceptados o bloqueados electrónicamente.

Ucrania está poniendo en marcha nuevas contramedidas para hacer frente a la escalada de ataques combinados de misiles y drones por parte de Moscú, según funcionarios. En lugar de depender de los equipos móviles en tierra para derribar los Shaheds, Kiev está desplegando los drones interceptores que ha desarrollado.

El ataque ucraniano obligó a tres aeropuertos rusos a suspender brevemente los vuelos, apuntaron las autoridades, que indicaron que cerraron brevemente el Puente de Crimea durante la noche mientras los drones ucranianos apuntaban a la península.

Ni Rusia ni Ucrania informaron de daños importantes o de bajas en las ofensivas.

Rusia fabrica miles de drones Shahed, basados en un modelo original iraní, en una planta en la región de Tartaristán. Los mejoró con sus propias innovaciones, incluyendo ojivas más grandes.

Se les conoce como drones suicidas porque se lanzan en picado hacia los objetivos y explotan al impactar, como un misil. El incesante zumbido de los Shahed, impulsados por hélices, es inquietante para cualquiera que esté bajo su trayectoria de vuelo, porque nadie sobre el terreno sabe exactamente cuándo o dónde impactará.

Superada en armamento y en número de efectivos en la guerra contra su vecino, Ucrania ha desarrollado su propia tecnología de drones de vanguardia, incluyendo dispositivos marítimos de largo alcance, y ha entrenado a miles de soldados para pilotarlos.

Ambos bandos usan también drones más pequeños de corto alcance en el campo de batalla y en áreas próximas a la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (620 millas).

Estos aviones no tripulados, que están equipados con cámaras que brindan a sus operadores imágenes en tiempo real de posibles objetivos, también se han usado en ataques a zonas civiles.

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania dijo en un reporte publicado el jueves que los ataques con drones de corto alcance se cobraron la vida de al menos a 395 civiles y causaron 2.635 heridos entre el inicio de la guerra y el pasado abril. Casi el 90% de estos ataques fueron perpetrados por las fuerzas armadas rusas, agregó.

Los ataques no sólo siembran el miedo entre los civiles, sino que perturban gravemente la vida diaria al restringir el movimiento y limitar el acceso a alimentos y servicios médicos, indicó el informe.