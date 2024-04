Google despide a 20 empleados más, suman 48

La compañía tecnológica estadounidense Google ha despedido este lunes a más de 20 trabajadores, que se suman a los 28 expulsados la semana pasada, tras protagonizar una serie de protestas contra el Proyecto Nimbus, valorado en 1.200 millones de dólares (unos 1.124 millones de euros), para proporcionar servicios en la nube y de Inteligencia Artificial al Gobierno israelí.

"Google ha tomado represalias contra más de 20 trabajadores, entre ellos personas que no participaron en las históricas sentadas de la semana pasada, lo que eleva el total de trabajadores contra los que Google ha tomado represalias de forma vergonzosa a 50", ha publicado 'No Tech For Apartheid Campaign' (No a la Tecnología para el Apartheid), organización de trabajadores de Google y Amazon que piden acabar con el Proyecto Nimbus, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

La misma organización denunció la semana pasada que los despidos son un indicador de que Google "valora más" su contrato con "el Gobierno y el Ejército genocidas israelíes" que a sus propios trabajadores, quienes también se quejan de haber sido ignorados por los altos cargos de la compañía durante tres años.

Numerosos trabajadores de la empresa realizaron una sentada de diez horas en las oficinas de las ciudades de Nueva York, Seattle, Sunnyvale y California, que fue retransmitida en directo por el servicio de Twitch. Hasta nueve manifestantes fueron arrestados después de que los jefes de cada filial llamasen a la Policía, según los activistas.

Asimismo, han acusado a Google de mentir a los trabajadores y a los medios de comunicación al afirmar que el Proyecto Nimbus "no está dirigido a cargas de trabajo altamente sensibles, clasificadas o militares relevantes para los servicios de armamento o inteligencia", citando un informe de la revista TIME en el que se desvela que Google ha creado herramientas "a medida" para el Ministerio de Defensa israelí.

Este caso se une a las numerosas manifestaciones propalestinas que se están produciendo en los últimos días en diferentes campus universitarios estadounidenses, donde la Policía ha realizado decenas de detenciones.