Fuerte choque entre Petro y fiscal general

Bogotá

El fiscal general reaccionó a las críticas contra el servidor judicial y la discusión con el presidente escaló. Petro se dirigió el viernes desde España a Barbosa: "El fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él".

La declaración generó una rápida respuesta del titular de la Fiscalía, quien acusó a Petro de acercarse a un régimen dictatorial. "Lo que acaba de hacer Gustavo Petro es decir que no es el presidente de la República sino un dictador en Colombia", expresó Barbosa quien alegó que la afirmación afecta al Estado de derecho y es un irrespeto a la independencia de poderes en el país.

A ese cuestionamiento se sumó un pronunciamiento el viernes del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, también rechazando la declaración del presidente Petro.

La Corte señaló al presidente Petro de estar haciendo una interpretación errada de la constitución política de Colombia y consideró que está desconociendo "la autonomía e independencia judicial que es cláusula fundacional de la democracia colombiana".

Barbosa anunció que sacará a su familia del país por razones de seguridad. El funcionario dice que las declaraciones del presidente Gustavo Petro lo pusieron en riesgo.

"Yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones", dijo el fiscal, al considerar que "seguramente habrá consecuencias" si decide no obedecer al presidente Petro, que dijo que era su jefe.

El presidente Petro respondió a través de un extenso mensaje en Twitter que el fiscal general lo está irrespetando y que él como Jefe del Estado tiene derecho a preguntar por investigaciones y denuncias que constituyen una violación del Derecho Internacional Humanitario.

Este nuevo episodio comenzó con un tuit del presidente Petro citando un artículo escrito por el periodista Gonzalo Guillén, en el que se menciona que el fiscal Daniel Hernández habría "encubierto" el homicidio de unas 200 personas a manos de la banda criminal "Clan del Golfo" en la costa norte de Colombia.