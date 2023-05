Facebook tiene 3 mil millones de usuarios y muchos de ellos ya son viejos

Facebook dice que no está muerto. Facebook también quiere que sepas que no es solo para "viejos", como llevan años diciendo los jóvenes.

Solo hay un problema: los adultos jóvenes como Devin Walsh han seguido adelante.

"Ni siquiera recuerdo la última vez que me conecté. Debe haber sido hace años", dijo Walsh, de 24 años, quien vive en Manhattan y trabaja en relaciones públicas.

En cambio, revisa Instagram, que también es propiedad de la empresa matriz de Facebook, Meta, unas cinco o seis veces al día. Luego está TikTok, por supuesto, donde pasa aproximadamente una hora cada día desplazándose, dejando que el algoritmo encuentre cosas que "ni siquiera sabía que me interesaban".

Walsh no puede imaginar un mundo en el que Facebook, al que se unió cuando estaba en sexto grado, vuelva a ser una parte habitual de su vida.

"Es la marca, ¿verdad? Cuando pienso en Facebook, pienso ugh, como personas mayores atrevidas, como padres que publican fotos de sus hijos, actualizaciones de estado aleatorias y también personas que pelean por cuestiones políticas", dijo Walsh, usando el término Gen Z para cosas que definitivamente no son Frío.

La plataforma de redes sociales que alguna vez fue genial, nacida antes del iPhone, se acerca a las dos décadas de existencia.

Para aquellos que alcanzaron la mayoría de edad en la época en que Mark Zuckerberg lanzó thefacebook.com desde su dormitorio de Harvard en 2004, se ha incorporado inextricablemente a la vida diaria, incluso si se ha desvanecido un poco en el fondo a lo largo de los años.

Facebook enfrenta un desafío particularmente extraño. Hoy, 3 mil millones de personas lo revisan cada mes. Eso es más de un tercio de la población mundial. Y 2 mil millones inician sesión todos los días. Sin embargo, todavía se encuentra en una batalla por la relevancia y su futuro, después de dos décadas de existencia.

Para las generaciones más jóvenes, aquellos que se inscribieron en la escuela intermedia o aquellos que ahora están en la escuela intermedia, definitivamente no es el lugar para estar. Sin este grupo demográfico que marca tendencia, Facebook, que sigue siendo la principal fuente de ingresos de la empresa matriz Meta, corre el riesgo de pasar a un segundo plano: utilitario pero aburrido, como el correo electrónico.

No siempre fue así. Durante casi una década, Facebook fue el lugar para estar, la piedra de toque cultural, el elemento al que se hace referencia constantemente en las conversaciones diarias y en la televisión nocturna, su fundación incluso es el tema de una película de Hollywood. Su rival MySpace, que se lanzó solo un año antes, rápidamente quedó obsoleto cuando los chicos geniales acudieron en masa a Facebook. No ayudó al destino de MySpace que fue vendido a News Corp. en 2005.

"Era esta extraña combinación... nadie sabía cómo funcionaba la tecnología, pero para tener un MySpace, todos necesitábamos convertirnos en mini programadores. Fue muy estresante". dijo Moira Gaynor, de 28 años. "Tal vez por eso Facebook despegó. Porque en comparación con MySpace, era esta hermosa, integrada y maravillosa área de compromiso que no teníamos antes y que realmente anhelábamos después de luchar con MySpace durante tanto tiempo".

Al posicionarse como un visionario, Zuckerberg se negó a vender Facebook e impulsó a su empresa a través de la revolución móvil. Mientras surgían algunos rivales, ¿recuerdas Orkut? — por lo general se desvanecieron a medida que Facebook se disparaba, aparentemente imparable a pesar de los escándalos sobre la privacidad de los usuarios y la incapacidad de abordar adecuadamente el discurso de odio y la desinformación. Llegó a mil millones de usuarios diarios en 2015.

Debra Aho Williamson, analista de Insider Intelligence que ha seguido a Facebook desde sus inicios, señala que los usuarios más jóvenes del sitio han ido disminuyendo, pero no ve que Facebook vaya a ninguna parte, al menos no en el corto plazo.

"El hecho de que estemos hablando de que Facebook tiene 20 años, creo que es un testimonio de lo que Mark desarrolló cuando estaba en la universidad. Es bastante increíble", dijo. "Sigue siendo una plataforma muy poderosa en todo el mundo".

AOL alguna vez también fue poderoso, pero su base de usuarios ha envejecido y ahora una dirección de correo electrónico de aol.com es poco más que un chiste sobre personas tecnológicamente analfabetas de cierta edad.

Tom Alison, quien se desempeña como jefe de Facebook (el título de Zuckerberg ahora es CEO de Meta), sonó optimista cuando describió los planes de la plataforma para atraer a adultos jóvenes en una entrevista con The Associated Press.

"Solíamos tener un equipo en Facebook que se enfocaba en cohortes más jóvenes, o tal vez había un proyecto o dos que se dedicaban a generar nuevas ideas", dijo Alison. "Y hace unos dos años dijimos que no: toda nuestra línea de productos necesita cambiar, evolucionar y adaptarse a las necesidades de los adultos jóvenes".

Él lo llama la era del "descubrimiento social".

"Está muy motivado por lo que vemos que la próxima generación quiere de las redes sociales. La forma simple en que me gusta describirlo es que queremos que Facebook sea el lugar donde puedes conectarte con las personas que conoces, las personas que quieres conocer y las personas que debes conocer", dijo Alison.

La inteligencia artificial es central en este plan. Así como TikTok usa su inteligencia artificial y su algoritmo para mostrar a las personas videos que no sabían que querían ver, Facebook espera aprovechar su poderosa tecnología para recuperar los corazones y los ojos de los adultos jóvenes. Los carretes, los videos similares a TikTok con los que los usuarios de Facebook e Instagram son bombardeados cuando inician sesión en ambas aplicaciones, también son clave. Y, por supuesto, mensajería privada.

"Lo que estamos viendo es que más personas desean compartir carretes, discutir carretes, y estamos comenzando a integrar las funciones de mensajería nuevamente en la aplicación para permitir nuevamente que Facebook sea un lugar donde no solo descubres cosas geniales que son relevantes para ti. , pero compartes y discutes eso con la gente", dijo Alison.

Facebook se ha negado constantemente a revelar los datos demográficos de los usuarios, lo que arrojaría algo de luz sobre cómo le está yendo entre los adultos jóvenes. Pero los investigadores externos dicen que sus números están disminuyendo. Lo mismo es cierto para los adolescentes, aunque Facebook parece haber dado un paso atrás en el reclutamiento activo de adolescentes en medio de preocupaciones sobre los efectos de las redes sociales en su salud mental.

"Los jóvenes a menudo dan forma al futuro de la comunicación. Quiero decir, así es básicamente como despegó Facebook: los jóvenes gravitaron hacia él. Y vemos que eso sucede con casi todas las plataformas sociales que han entrado en escena desde Facebook", dijo Williamson. Este año, Insider estima que aproximadamente la mitad de los usuarios de TikTok tienen entre 12 y 24 años.

Williamson no ve que esta tendencia se revierta, pero señala que las estimaciones de Insider solo llegan hasta 2026. Hay una disminución, pero es lenta. Ese año, la firma de investigación espera que alrededor del 28% de los usuarios de Facebook de EE. UU. tengan entre 18 y 34 años, en comparación con casi el 46% de TikTok y el 42% de Instagram. Los números son más marcados para los adolescentes de 12 a 17 años.

"Creo que lo mejor que podrían hacer es dejar de ser una plataforma social. Como si hubieran perdido eso. Pero bueno, si quieren convertirse en las nuevas Páginas Amarillas, ¿por qué no?". dijo Gaynor, quien vive en San Diego, California y trabaja en el gobierno. "Me gusta mucho Marketplace. Hace poco me acabo de mudar, así que ahí es donde conseguí la mayoría de mis muebles".