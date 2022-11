Esta es la razón por la que un hombre se disfrazó de pollo para recoger premio de la Lotería

El 24 de octubre, usando una botarga amarilla de un pato fue a cobrar el premio a Nanning, Guangxi, al sur de China, completamente cubierto con una botarga amarilla para pasar desapercibido, una práctica común en China para mantenerse en el anonimato, de acuerdo con el South China Morning Post.

El Sr. Li compró 40 billetes de lotería por 80 yuanes, es decir, por 11 dólares y cada billete tenía los mismos números que acertaron, lo que equivale a un pagó de 5.48 millones de yuanes por boleto.

El premio que recibió fue de 219 millones de yuanes, lo que al tipo de cambio equivale a 29.9 millones de dólares

Además, el hombre no tuvo reparo en revelar el por qué lo estaba haciendo cuando los medios lo entrevistaron, señalaron medios internacionales como The New York Post, que citó a Bloomberg.

Primero se pensó que no estaba dispuesto a compartir el premio, pero detrás de su actitud, lo que en verdad no quería es que su esposa y su hijo por temor a que dejaran de trabajar duro o por temor a que se vuelvan vanidosos.

Su sueño, dijo, es que su descendencia siga siendo personas sencillas, humildes y trabajadoras, por eso no quiso que nadie se enterara que había ganado la lotería.

No se lo he dicho a mi esposa ni a mi hijo. Me preocupa que se sientan superiores a otras personas y no trabajen ni estudien mucho en el futuro", comentó ante las cámaras de televisión.

Contó que tras ganar el premio se pasó todo el fin de semana encerrado en un hotel por miedo a salir y perder el boleto de lotería.

"Para mí, comprar lotería es un hobby y a mi familia no le importa. Además, no gasto mucho dinero en ello y la lotería me da un rayo de esperanza", comentó.

También pagó sin reparo los 43 millones de impuesto que entregó sin chistar, a diferencias de otros ganadores de la lotería, pero además donó 5 millones, de los 219 millones yuanes, a organizaciones benéficas, por lo que en total se quedó con 171.5 millones, ya descontando los impuestos.