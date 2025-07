Donald Trump juega al golf en Escocia mientras protestas estallan en su contra

EDIMBURGO, Escocia

El presidente Donald Trump jugó al golf el sábado en su campo en la costa de Escocia mientras manifestantes en todo el país salieron a las calles para protestar contra su visita y acusar a los líderes del Reino Unido de complacer a los estadounidenses.

Trump y su hijo Eric jugaron con el embajador de Estados Unidos en Reino Unido, Warren Stephens, cerca de Turnberry, un campo histórico que la empresa de la familia Trump asumió en 2014. La seguridad era estricta, y los manifestantes se mantuvieron a distancia y no fueron vistos por el grupo durante la ronda de Trump. Vestía de negro, con una gorra blanca con las letras "USA" ("EEUU" en inglés), y fue visto conduciendo un carrito de golf.

El presidente pareció jugar los primeros nueve hoyos, detenerse para almorzar y luego salir para otros nueve. A media tarde, los agentes de seguridad de civil comenzaron a retirarse, lo que sugiere que Trump había terminado por el día.

Cientos de manifestantes se reunieron en la calle adoquinada y bordeada de árboles frente al Consulado de Estados Unidos a unos 160 kilómetros (100 millas) de distancia en Edimburgo, la capital de Escocia. Oradores en un escenario improvisado dijeron a la multitud que Trump no era bienvenido y criticaron al primer ministro británico Keir Starmer por haber firmado un reciente acuerdo comercial para evitar fuertes aranceles estadounidenses sobre productos importados del Reino Unido.

Se planearon protestas en otras ciudades mientras activistas ambientales, opositores a la guerra de Israel con Hamás en la Franja de Gaza y grupos pro-Ucrania formaban de manera informal una "Coalición para Detener a Trump". Anita Bhadani, una organizadora, dijo que las protestas eran "algo así como un carnaval de resistencia".

June Osbourne, de 52 años, fotógrafa e historiadora de la fotografía de Edimburgo, protestó vistiendo una capa roja y capucha blanca, recordando el libro y serie de televisión "The Handmaid's Tale" ("El cuento de la criada"). Osbourne sostuvo una foto de Trump con la palabra "Resistir" estampada sobre su rostro.

"Creo que hay demasiados países que sienten la presión de Trump y sienten que tienen que aceptarlo y no deberíamos aceptarlo aquí", dijo Osbourne. La ciudadana dual estadounidense-británica dijo que el presidente republicano era "lo peor que le ha pasado al mundo, a Estados Unidos, en décadas".

La difunta madre de Trump, Mary Anne MacLeod, nació en la Isla de Lewis en Escocia y el presidente ha sugerido que se siente como en casa en el país. Pero los manifestantes hicieron todo lo posible para demostrarle lo contrario.

"No creo que pudiera simplemente quedarme de brazos cruzados y no hacer nada", dijo Amy White, de 15 años, de Edimburgo, quien asistió con sus padres. Sostenía un cartel de cartón que decía "No negociamos con fascistas". Comentó que "tantas personas aquí lo detestan. No estamos divididos. No estamos divididos por religión, raza o lealtad política, simplemente estamos aquí juntos porque lo odiamos".

Otros manifestantes sostenían carteles con imágenes de Trump y Jeffrey Epstein, ya que el fervor sobre los archivos del caso ha frustrado cada vez más al presidente.

En opinión de Mark Gorman, de 63 años, de Edimburgo, "la mayoría de los escoceses tienen este tipo de sentimiento sobre Trump que, aunque tiene raíces escocesas, es una desgracia". Gorman, que trabaja en publicidad, dijo que salió "porque tengo un profundo desdén por Donald Trump y todo lo que representa".

Las protestas del sábado no fueron tan grandes como las multitudes que salieron por toda Escocia cuando Trump jugó en el resort durante su primer mandato en 2018.

Pero sonaron gaitas, la gente coreó "¡Trump Fuera!" y levantaron carteles caseros que decían "No alfombra roja para dictadores", "No te queremos aquí" y "Detengan a Trump. Migrantes bienvenidos".

Un perro tenía un cartel que decía "No hay premios para tiranos".

Algunos en la extrema derecha acudieron a las redes sociales para convocar reuniones en apoyo a Trump en lugares como Glasgow.

Trump también planea hablar de comercio con Starmer y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Pero el golf es un enfoque principal.

La familia también visitará otro campo de Trump, en el área de Aberdeen en el noreste de Escocia, antes de regresar a Washington el martes. Los Trump cortarán la cinta e inaugurarán un nuevo segundo campo en esa área, que se abrirá oficialmente al público el próximo mes.

El primer ministro escocés John Swinney, quien también se reunirá con Trump durante la visita, anunció que se destinarán fondos públicos para organizar el Campeonato Nexo 2025, anteriormente conocido como el Campeonato Escocés, en el primer campo de Trump cerca de Aberdeen el próximo mes.

"El gobierno escocés reconoce la importancia y los beneficios del golf y los eventos de golf, incluyendo el impulso al turismo y nuestra economía", dijo Swinney.

En una protesta el sábado en Aberdeen, la miembro del Parlamento escocés Maggie Chapman comentó a la multitud de cientos: "Nos solidarizamos, no solo contra Trump sino contra todo lo que él y su política representan".

El presidente ha abogado durante mucho tiempo para que Turnberry sea sede del Abierto Británico, lo cual no ha sucedido desde que asumió la propiedad.

En una publicación en redes sociales el sábado, Trump mencionó al golfista retirado Gary Player diciendo que Turnberry estaba entre los "Cinco Mejores Campos de Golf" en los que había jugado como profesional. El presidente, en la publicación, escribió mal el nombre de la ciudad donde se encuentra su campo de golf.