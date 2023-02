Biden quiere 'reglas más estrictas' sobre objetos aéreos desconocidos

ORDENA REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS

El presidente ha ordenado al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan que dirija un "equipo interinstitucional" para revisar los procedimientos de EE. UU. después de que EE. UU. derribó el globo chino, así como otros tres objetos que Biden dijo que EE. UU. ahora cree que probablemente sean objetos "benignos" lanzados . por empresas privadas o instituciones de investigación.

Si bien no lamentó haber derribado los tres objetos aún no identificados, Biden dijo que esperaba que las nuevas reglas ayudaran a "distinguir entre aquellos que probablemente planteen riesgos de seguridad que requieran acción y aquellos que no".

"No se equivoquen, si algún objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo derribaré", agregó, repitiendo la justificación legal citada para los derribos: que los objetos, que volaban entre 20,000 y 40,000 pies, representaban un riesgo remoto para los aviones civiles.

El derribo de la nave de vigilancia china fue el primer derribo conocido en tiempos de paz de un objeto no autorizado en el espacio aéreo de los EE. UU., una hazaña que se repitió tres veces una semana después.

Biden criticó duramente el programa de vigilancia de China y dijo que el derribo envió un "mensaje claro, la violación de nuestra soberanía es inaceptable", pero dijo que busca mantener líneas abiertas de comunicación con Beijing. El secretario de Estado Anthony Blinken pospuso su primer viaje planeado a China cuando el globo sobrevolaba los EE. UU. y aún no se ha programado una nueva reunión con su homólogo chino.

"Espero hablar con el presidente Xi y espero que podamos llegar al fondo de esto", dijo Biden, y agregó: "Pero no me disculpo por derribar ese globo".

Biden dijo que las reglas permanecerían clasificadas para no "dar una hoja de ruta a nuestros enemigos para tratar de evadir nuestras defensas".

El representante Jim Himes de Connecticut, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que esperaba que EE. UU. mantuviera sus sistemas de radar configurados para detectar globos que se mueven lentamente, así como aviones que se mueven rápidamente y otros posibles intrusos.

Pero dijo que había convencido a los funcionarios de la Casa Blanca el martes por la noche de que las fuerzas de seguridad tendrían que afinar su respuesta cuando detecten globos de procedencia desconocida.

"Los aviones de combate y camiones cisterna de la Casa Blanca" y las fuerzas especiales, dijo, "no van a ser una solución escalable para cada pedazo de basura en el aire".

El globo chino ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y China. Blinken viaja el jueves a la Conferencia de Seguridad de Munich y se especula que podría aprovechar la oportunidad para reunirse con el alto funcionario de política exterior de China, Wang Yi, quien también asistirá a la conferencia.

Biden había permanecido en gran parte en silencio sobre los objetos derribados el viernes frente a la costa de Alaska, el sábado sobre Canadá y el domingo sobre el lago Huron. El lunes, la Casa Blanca anunció con seriedad que no había indicios de "actividad extraterrestre o extraterrestre". Para el miércoles, funcionarios estadounidenses dijeron que todavía estaban trabajando para localizar los restos de los objetos, pero que esperaban que los tres no estuvieran relacionados con los esfuerzos de vigilancia.

"La comunidad de inteligencia está considerando como principal explicación que estos podrían ser solo globos vinculados a algún propósito comercial o benigno", dijo el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Ningún país o empresa privada se ha presentado para reclamar ninguno de los objetos, dijo Kirby. No parecen haber sido operados por el gobierno de los Estados Unidos.

Aún quedan preguntas sin resolver sobre el globo original, incluidas las capacidades de espionaje que tenía y si estaba transmitiendo señales mientras volaba sobre sitios militares sensibles en los Estados Unidos. La inteligencia estadounidense creía que inicialmente se dirigía hacia el territorio estadounidense de Guam, según un funcionario estadounidense.

Estados Unidos lo rastreó durante varios días después de que salió de China, dijo el funcionario, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para hablar sobre inteligencia confidencial. Parece que se salió de su trayectoria inicial y finalmente voló sobre los EE. UU. continentales, dijo el funcionario.

Anteriormente se han visto globos y otros objetos no identificados sobre Guam, un centro estratégico para la Armada y la Fuerza Aérea de los EE. UU. en el Pacífico occidental.

No está claro cuánto control retuvo China sobre el globo una vez que se desvió de su trayectoria original. Un segundo funcionario estadounidense dijo que el globo podría haber sido maniobrado externamente o dirigido para merodear sobre un objetivo específico, pero no está claro si las fuerzas chinas lo hicieron.

Después de que el globo fuera derribado, la Casa Blanca reveló que esos globos habían atravesado el territorio estadounidense al menos tres veces durante la administración del presidente Donald Trump sin que Trump ni sus ayudantes lo supieran, y que otros habían volado sobre docenas de naciones en los cinco continentes. Kirby enfatizó el lunes que solo fueron detectados por la administración de Biden.