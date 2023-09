"Yo soy americana, tú eres tijuanense": hecho racista en EU

CIUDAD DE MÉXICO

Luis Cervantes, trabajador de la construcción, se encontraba el sábado en una casa en obra cuando apareció Jeanne Umana, quien vive cerca de allí. La mujer comenzó a reclamar porque había un camión de obras que bajó a toda velocidad por la calle en la que ella vive.

Cervantes le advirtió varias veces a Umana se encontraba en propiedad privada, en una obra en construcción, lo que enfureció a la mujer. Él empezó a grabar al ver la actitud de la mujer.

"Oh, arrésteme", dice Umana, alejándose, según se ve en el video.

"Vale, puedo llamar a la policía", respondió él.

"Yo vivo aquí. Soy estadounidense, tú eres tijuanense", lanzó entonces Umana. En algún momento, aseguró formar parte de la policía.

"Gracias por ser racista, gracias", dijo Cervantes, mientras la escoltaba afuera de la propiedad.

El video, difundido en Instagram, se volvió viral y desató indignación.

Entrevistada por Los Angeles Times, Umana se disculpó por sus palabras. Dijo que el incidente comenzó cuando vio el camión bajar a toda velocidad y decidió acercarse a la propiedad para hablar con el encargado, sin darse cuenta de que se trataba de una obra en construcción.

"Cuando alguien me puso la cámara en la cara, creo que fue cuando perdí el control. Lo perdí muy, muy mal", reconoció Umana. "Siento de verdad que esto se me haya ido de las manos, y me arrepiento de haber hecho declaraciones así, porque las dije cuando estaba enojada. No me medí y sea lo que sea lo que yo pueda sentir, no tengo derecho a desquitarme con nadie. Pero, por desgracia, perdí el control", lamentó la mujer.

Sus disculpas fueron insuficientes. Cientos de personas se manifestaron el domingo frente a la casa de Umana para expresar su rechazo al racismo.

"¡Jeanne Umana, vete!", le gritaron. La gente se dirigió después a la comisaría de la policía para reclamar que la mujer fuera arrestada.

El acto fue convocado por el activista Edin Alex Enamorado, residente en Inland Empire, conocido por su defensa de los vendedores ambulantes y sus frecuentes vídeos virales de incidentes racistas. Enamorado vio el video el fin de semana e instó a sus 256 mil seguidores en Instagram a unirse a él y a otros activistas locales para protestar.

Ethan Ragsdale, portavoz del Departamento de Policía de Santa Bárbara, dijo en un comunicado obtenido por el Times que la policía está investigando el incidente, tras haber visto el "perturbador video"

"El Departamento de Policía no aprueba su comportamiento", señaló el sargento en el comunicado, en el que dijo comprender que el video haya despertado "emociones y reacciones dentro de nuestra comunidad. El Departamento de Policía de Santa Bárbara supervisó la manifestación y apoya el derecho de todas las personas a reunirse pacíficamente para expresar sus preocupaciones". Rechazó que Umana sea parte de la policía local.





