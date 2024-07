Elecciones presidenciales en Venezuela: Maduro vs Oposición

CARACAS, VENEZUELA.— Los venezolanos votan el domingo en una elección presidencial que podría marcar el mayor cambio político en el país del último cuarto de siglo o extender por seis años más un gobierno autoproclamado como socialista.

El presidente Nicolás Maduro, de 61 años, busca la reelección para un tercer mandato y así extender el proyecto político que heredó del fallecido mandatario Hugo Chávez. Edmundo González, el candidato opositor de 74 años, pretende arrebatarle el poder que ha mantenido por 11 años, en unas elecciones en las que analistas y observadores ven que la oposición tiene opciones de ganar.

Hay, además, otros ocho aspirantes a presidente de Venezuela con un apoyo popular inicial minoritario.

Horas antes de que abrieran a las 6 de la mañana, ya había filas de electores en los centros de votación en la capital venezolana. Igual situación se presentó en varias ciudades y pequeños poblados del interior del país donde incluso desde la noche del sábado se fueron aglomerando votantes a la espera de la apertura de las mesas.

Maduro fue también uno de los primeros en votar y llamó a sus rivales a respetar los resultados. "Nadie va a llevar a Venezuela al caos. Yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente-pueblo, y reconozco y reconoceré al árbitro electoral, los boletines oficiales y haré que se respeten", dijo.

Clarisa Machado, una socióloga de 74 años, que admitió que votó por Maduro en la barriada popular de Petare, dijo que "la gente está más despierta, más consciente" y se mostró confiada en que la experiencia vivida tras años de severa crisis le permitirá al gobierno sortear situaciones difíciles y mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

"Nosotros los venezolanos cuando nos tumban, nos levantamos y eso sirve de experiencia para no volver a caer", añadió.

El candidato unitario opositor expresó su satisfacción por la masiva presencia de venezolanos el domingo en los centros de votación al sufragar poco antes del mediodía.

"Hoy más que nunca los venezolanos estamos demostrando que somos un solo pueblo. Lo que vemos son colas de alegría y esperanza. Hoy comienza el día de la reconciliación de todos los venezolanos", dijo González rodeado de periodistas poco después de emitir su voto en Caracas.

"El espíritu democrático de los venezolanos está más vivo que nunca. Llegó la hora de la reconciliación de todos venezolanos, llegó la hora del cambio", acotó el exembajador.

González prometió que, de salir victorioso, trabajará para crear las condiciones para que los casi 8 millones de venezolanos que han emigrado en años recientes huyendo de la crisis se sientan animados a regresar al país.

"En el nombre de dios todo va a salir bien. Cada quien va a ocupar su puesto y pues el cambio por Venezuela", dijo Judith Cantillo, una empleada doméstica de 52 años, en Petare, al este de la capital venezolana.

"Ya estamos cansados", dijo. "Para mí un cambio en Venezuela (es) que haya empleo, que haya seguridad, que haya medicina en los hospitales; un buen pago para los profesores, para los médicos".

En otra zona de Caracas, Liana Ibarra, una manicurista de 35 años, dijo que llegó al centro de votación a las 3 de la mañana y ya había al menos 150 personas delante de ella.

"Antes había mucha indiferencia hacia las elecciones, pero ya no", dijo y comentó que si el opositor González no gana, buscará emigrar a Estados Unidos junto con su hijo. "No podemos soportarlo más".

La popularidad de Maduro se ha desgastado tras una crisis social y económica que en la última década aumentó la pobreza, el hambre, el costo de vida y que empujó a más de 7,7 millones de venezolanos a migrar en busca de mejores condiciones. Aunque ha pasado lo peor de la crisis, que hace años provocó una importante escasez de alimentos, la gente aún enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero su producción fue en declive en los últimos años, en parte debido a la mala gestión del gobierno, la corrupción en la empresa petrolera estatal y las sanciones comerciales.

En 2018, tras una reelección de Maduro que Estados Unidos y otros países calificaron de ilegítima, el entonces gobierno de Donald Trump impuso sanciones al gobierno venezolano, lo cual sólo profundizó la crisis.

Las elecciones coinciden con el que sería el cumpleaños 70 del expresidente Hugo Chávez, el histórico líder que falleció de cáncer en 2013 dejando en Maduro las riendas de la que llamó la revolución bolivariana.

Los más de 21,3 millones de venezolanos facultados para votar el domingo tendrán que elegir entre los rostros que aparecen en la boleta — el de Maduro se repite 13 veces — con la idea de si quieren revalidar el cuarto de siglo de gobiernos autoproclamados socialistas que inició Chávez o tomar un nuevo rumbo ante las promesas de "libertad" y cambio de la coalición opositora.

A diferencia de las dos anteriores elecciones (2013 y 2018), hoy Maduro enfrenta el mayor desafío del partido de gobierno desde 1999. El mandatario y sus aliados buscan mantener el control de todas las ramas del poder por al menos seis años más, en momentos en que su base luce dividida, disminuida y decepcionada, según algunos analistas.

La oposición, que aspira a capitalizar el descontento de muchos venezolanos hastiados de la situación social y económica, enfrentó diversos obstáculos durante la campaña. El principal fue la imposibilidad de que la exlegisladora María Corina Machado se registrara como la candidata de unidad, luego de que las autoridades judiciales la inhabilitaran por 15 años. Sin embargo, ella se volvió en la fuerza motriz detrás de González, quien finalmente fue escogido como el candidato del principal bloque opositor.

La figura de Chávez, presidente entre 1999 y 2013, sigue presente en el ideario colectivo del país.

Durante su último mensaje televisado antes de morir de cáncer Chávez, con enorme popularidad, pidió a sus seguidores que eligieran a Maduro para sucederlo.

"Esto sin lugar a dudas ayudó porque la gente, en una primera elección en el 2013, no votaba por el proyecto de Nicolás Maduro porque no lo conocía, sino que votaba por la continuidad del proyecto de Chávez, a quien sí conocía y había un voto de solidaridad por la muerte de Chávez", dijo Benigno Alarcón, politólogo y profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

En sus segundas elecciones, en 2018, Maduro también ganó, pero los comicios fueron cuestionados debido a que los organismos del Estado, controlados por el gobierno, prohibieron competir a varios de los rivales más populares y otros fueron forzados a exiliarse. Los principales partidos opositores llamaron a la abstención, alegando que no existían condiciones suficientes para garantizar que los comicios serían justos y transparentes.

Las posibilidades son remotas para los otros ocho candidatos: el pastor evangélico Javier Bertucci; el exlegislador opositor Enrique Márquez; el exalcalde de Caracas Claudio Fermín; el exalcalde de San Cristóbal y ex preso político Daniel Ceballos; el político Antonio Ecarri; el comediante Benjamín Rausseo; así como los diputados opositores disidentes y feroces críticos de sus antiguos líderes Luis Eduardo Martínez y José Brito.

Los venezolanos podrán votar entre las 6.00 de la mañana y las 6.00 de la tarde, aunque la votación se podría extender más allá de ese horario en las mesas en las que haya filas de electores por sufragar.

El conteo de los votos se hará íntegramente de manera automática.