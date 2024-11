Líderes mundiales felicitan a Trump: Temen que su triunfo agite al mundo otra vez

Por: Associated Press

Noviembre 07, 2024 -

Londres, Inglaterra.- El veredicto de los votantes estadounidenses fue más decisivo de lo que la mayoría de los expertos y analistas habían pronosticado. Ahora, el mundo espera para ver si la segunda elección de Donald Trump como presidente es tan desestabilizadora como temen muchos aliados estadounidenses.

En su primer mandato, Trump insultó y alejó a muchos de los aliados de Estados Unidos. Su regreso a la Casa Blanca, cuatro años después de perder ante el presidente Joe Biden, tiene enormes consecuencias para todo, desde el comercio global hasta el cambio climático y múltiples crisis y conflictos en todo el mundo.

Trump se ha comprometido a intensificar una disputa arancelaria con China, el creciente rival económico y estratégico de Estados Unidos. En Medio Oriente, ha prometido, sin decir cómo, poner fin a los conflictos entre Israel, Hamás y Hezbollah. También ha jurado terminar la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas después de asumir el cargo, algo que Ucrania y sus partidarios temen que sería en términos favorables para Moscú.

Estas son las reacciones de líderes y de otras personas alrededor del mundo: La OTAN está nerviosa y Ucrania está ansiosa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, felicitó a Trump diciendo, “Espero trabajar con él nuevamente para avanzar hacia la paz a través de la fuerza mediante la OTAN” frente a “un creciente número de desafíos a escala mundial”, entre ellos, “la creciente alineación de China, Rusia, Corea del Norte e Irán”.

Trump fue un feroz crítico de la alianza militar del Atlántico Norte durante su primer mandato, acusando a sus otros miembros de no cumplir con sus obligaciones. A principios de este año, dijo que Estados Unidos no defendería a los miembros de la OTAN que no cumplan con los objetivos de gasto en defensa.