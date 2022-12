El Papa confirma que envió "listas de presos" a Rusia para liberarlos

"Cuando recibía listas de prisioneros, tanto civiles como militares, las enviaba al gobierno ruso, y la respuesta era siempre muy positiva", declaro en una entrevista publicada en el periódico jesuita estadounidense 'América'.

Francisco, quien ha sido criticado por mantener una posición ambigua en el conflicto con Ucrania por no mencionar al presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó que cuando habla de Ucrania habla de "un pueblo martirizado":

"Si hay un pueblo martirizado hay alguien que lo martiriza. Cuando hablo de Ucrania, hablo de la crueldad porque tengo mucha información de la crueldad de las tropas que vienen –señaló el Pontífice–. Ciertamente, quien invade es el Estado ruso; eso es muy claro. A veces trato de no especificar para no ofender y más bien condenar en general, aunque se sabe bien a quién estoy condenando. No es necesario que ponga el nombre y el apellido. ¿Por qué no nombré a Putin? Porque no era necesario, ya se sabía. Todos saben cuál es mi postura, con Putin o sin Putin, sin nombrarlo".

El Papa recordó que el segundo día de la guerra fue a la embajada rusa, un gesto inusual en un Pontífice: "Y ahí le dije al embajador que le dijera a Putin que yo estaba dispuesto a viajar, a condición de que me dejara una ventanita chiquita para negociar", según relató.

SI VIAJO, VOY A MOSCÚ Y A KIEV

También explicó que ha hablado tres veces por teléfono con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky: "También pensé viajar, pero tomé la decisión: si viajo, voy a Moscú y a Kiev, a las dos, no a un solo lugar. Y nunca di la impresión de estar tapando la agresión", determinó, al revelar que ha recibido en varias ocasiones a delegados del gobierno de Ucrania.

Con todo, reiteró que "la postura de la Santa Sede es buscar la paz y buscar un entendimiento". Y sintetizó: "la diplomacia de la Santa Sede se está moviendo en esa dirección y por supuesto siempre está dispuesta a una mediación".