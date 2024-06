Así cubrieron en sus portadas el histórico fallo contra Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- Donald Trump, exmandatario estadounidense, se convirtió el jueves en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal, en su caso por 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago a Stormy Daniels, actriz porno para proteger su carrera presidencial en 2016.

Los principales diarios cubrieron la noticia en sus portadas de este día.

En Estados Unidos, el The New York Times destacó la noticia con una gran foto del exmandatario y el titular: "Culpable" y en letras más pequeñas: "Jurado condena a Trump de los 34 cargos". En una nota relativa destaca: "Primer expresidente en convertirse en delincuente planea apelaciones".

El The Washington Post destacó: "Trump, declarado culpable" y en el sumario: "Veredicto histórico en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016".

El medio Usa Today Weekend destacó: "Trump, culpable", con una gran foto del exmandatario dentro de la sala del tribunal penal en Nueva York.

En el Reino Unido, The Times destacó: "Trump declarado culpable en el caso por dinero sucio". The Telegraph publicó: "Trump, culpable". The Independent salió con: "Trump, culpable".

El medio Corriere della Sera, en Italia, publicó: "Histórica condena a Trump".

El País, de España, destacó: "Trump, culpable de 34 delitos por comprar el silencio de una actriz".

El medio argentino El Clarín salió con: "Trump, condenado por sobornos a una actriz porno: "El veredicto final será en las urnas".

En Brasil, O Globo destacó: "Trump, el primer expresidente de EU condenado por un crimen".

El Comercio, de Perú, publicó: "Hallan culpable a Trump de 34 cargos y él califica el proceso de amaño".