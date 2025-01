Arresto en Irak por ejecución de clérigo chií: Detalles revelados

BAGDAD

La Agencia Nacional de Seguridad de Irak informó el viernes que arrestó a un ex alto funcionario de seguridad por su participación en la ejecución de un prominente clérigo chií y su hermana en 1980, durante la brutal represión de Saddam Hussein contra la oposición religiosa.

Mohammad Baqir al-Sadr fue un destacado clérigo chií y crítico político iraquí que se opuso al gobierno baazista secular del expresidente de Irak. Su oposición se intensificó tras la revolución islámica de 1979 en Irán, lo que aumentó los temores de Saddam de un levantamiento chií en Irak.

En 1980, mientras el gobierno actuaba contra los activistas chiíes, al-Sadr y su hermana Bint al-Huda, una erudita religiosa y activista que se pronunció contra la opresión gubernamental, fueron arrestados. Los informes indican que fueron torturados antes de ser ejecutados por ahorcamiento el 8 de abril de 1980. El gobierno se negó a devolver sus cuerpos, temiendo que sus tumbas se convirtieran en puntos de reunión para la resistencia. La ejecución de al-Sadr profundizó la oposición chií a Saddam, alimentando movimientos que contribuyeron a la futura caída del gobierno baazista.

Saadoun Sabri Jamil Jumaa al-Qaisi, principal sospechoso en la ejecución de al-Sadr, fue una de las cinco personas detenidas hace cinco meses, informó a The Associated Press un funcionario de seguridad, quien habló bajo condición de anonimato ya que no estaba autorizado para hacer declaraciones públicas.

Al-Qaisi ocupó altos cargos en el régimen de Saddam, entre ellos, director de seguridad del Estado y director de seguridad en la ciudad portuaria de Basora, así como en la ciudad central de Nayaf. Se le acusa de supervisar la detención y ejecución de al-Sadr.

Tras la caída del gobierno de Saddam en 2003, al-Qaisi huyó a Siria, asumiendo el alias de "Hajj Saleh" para evadir la persecución, informó la fuente de seguridad. Regresó a Irak el 26 de febrero de 2023 y fue arrestado en Erbil, 44 años después de la ejecución.

Según la Agencia Nacional de Seguridad de Irak, al-Qaisi enfrenta una posible sentencia de muerte. Se espera un veredicto la próxima semana.

El primer ministro Mohammed Shia´ al-Sudani elogió el arresto en X, diciendo: "Reafirmamos nuestro compromiso de rastrear a los criminales, no importa cuánto tiempo hayan estado prófugos".