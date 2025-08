Gobierno de Trump podría ordenar la destrucción de anticonceptivos con valor de $9 millones

BRUSELAS — El gobierno del presidente Donald Trump evalúa qué hacer con los suministros de planificación familiar almacenados en Europa que activistas y dos senadoras de Estados Unidos luchan por salvar de la destrucción.

Las preocupaciones de que el gobierno del republicano planee incinerar el material han enfurecido a los defensores de la planificación familiar en ambos lados del Atlántico. Los activistas dicen que los suministros almacenados en Geel, Bélgica, en una bodega financiada por Estados Unidos, incluyen píldoras, implantes anticonceptivos y DIU que podrían evitar que las mujeres en zonas de guerra y en otros lugares enfrenten la dificultad de embarazos no deseados.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, dijo el jueves en respuesta a una pregunta sobre los anticonceptivos que "seguimos en el proceso de determinar el camino a seguir".

"Cuando tengamos una actualización, la proporcionaremos", expresó.

Bélgica dice que ha hablado con diplomáticos estadounidenses sobre la posibilidad de salvar los suministros, posiblemente trasladándolos fuera del almacén. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, Florinda Baleci, dijo a The Associated Press que no podía comentar más "para evitar influir en el resultado de las discusiones".

El desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que gestionaba programas de ayuda exterior hizo que el destino de los suministros fuera incierto.

Pigott no detalló los tipos de anticonceptivos que componen la reserva. Dijo que algunos de ellos, adquiridos por la administración anterior, podrían ser "potencialmente" medicamentos diseñados para inducir abortos. El funcionario no detalló cómo ese hecho podría influir en el pensamiento del gobierno de Trump sobre cómo manejar los medicamentos o toda la reserva.

Con un costo de más de 9 millones de dólares y financiados por los contribuyentes estadounidenses, los suministros de planificación familiar estaban destinados a mujeres en zonas de guerra, campos de refugiados y otros lugares, según una carta de protesta bipartidista enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por la senadora demócrata de Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen, y su homóloga republicana de Alaska, Lisa Murkowski.

Ambas dijeron que destruir la reserva "sería un desperdicio del dinero de los contribuyentes estadounidenses, así como una abdicación del liderazgo global de Estados Unidos en la prevención de embarazos no deseados, abortos inseguros y muertes maternas, objetivos clave de la asistencia exterior de Estados Unidos".

Instaron a Rubio a permitir que otro país o socio distribuya los anticonceptivos.

Las preocupaciones expresadas por activistas y legisladores europeos de que los suministros pudieran ser transportados a Francia para su incineración han generado una creciente presión sobre los funcionarios gubernamentales para intervenir y salvarlos.

El brazo ejecutivo de la Unión Europea, a través del portavoz Guillaume Mercier, dijo el viernes que "seguimos vigilando la situación de cerca para explorar las soluciones más efectivas".

La rama estadounidense del grupo de ayuda de planificación familiar MSI Reproductive Choices dijo que ofreció comprar, reempaquetar y distribuir la reserva asumiendo los costos, pero "estos esfuerzos fueron rechazados repetidamente". El grupo dijo que entre los suministros hay DIU, implantes anticonceptivos y píldoras de larga duración, y que tienen una larga vida útil que se extiende hasta 2031.

El grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras dijo que la incineración sería "un acto intencionalmente imprudente y dañino contra mujeres y niñas en todas partes".

Charles Dallara, el nieto de un exlegislador francés que fue un pionero de la anticoncepción en Francia, instó al presidente Emmanuel Macron a no permitir que Francia "se convierta en cómplice de este escándalo".

"No permita que Francia participe en la destrucción de herramientas de salud esenciales para millones de mujeres", escribió en un llamado al líder francés. "Tenemos una responsabilidad moral e histórica".