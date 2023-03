Trump dice que su arresto es inminente, llama a protestar

Aunque una abogada y vocera de Trump dijo que no había recibido mensaje alguno de la fiscalía, el exmandatario aseguró en un mensaje en su red social que prevé que sea arrestado el martes próximo.

Su mensaje parece adelantarse a un anuncio formal de los fiscales a fin de provocar la ira de sus seguidores, antes de que se presenten los cargos. En pocas horas envió un correo electrónico a sus seguidores para recaudar fondos, mientras legisladores republicanos influyentes emitieron declaraciones en su defensa.

En un mensaje posterior que fue mucho más allá de exhortar a sus fieles a protestar, el precandidato presidencial para 2024 dirigió su furia en mayúsculas al gobierno del presidente Joe Biden y expresó la perspectiva de un alzamiento social: "¡¡¡LLEGÓ LA HORA!!!", escribió. "NO PODEMOS PERMITIR QUE ESTO CONTINÚE. ESTÁN MATANDO A NUESTRA NACIÓN MIENTRAS NOS QUEDAMOS SENTADOS. ¡DEBEMOS SALVAR A ESTADOS UNIDOS! ¡¡¡PROTESTEMOS, PROTESTEMOS, PROTESTEMOS!!!"

Sus palabras evocaron en términos sombríos la retórica que empleó poco antes de la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Después de escuchar al entonces presidente durante un acto en Washington esa mañana, sus partidarios marcharon al Capitolio y trataron de impedir la certificación del triunfo del demócrata Joe Biden, rompieron puertas y ventanas y salieron golpeados y ensangrentados.

Se cree que el fiscal Alvin Bragg está estudiando presentar cargos en el caso de los sobornos, y recientemente ofreció a Trump la oportunidad de declarar ante el jurado. Los jefes de la policía local se preparan para posibles consecuencias en la seguridad pública como resultado de una acusación sin precedentes a un expresidente estadounidense.

Pero no se ha anunciado públicamente plazo alguno para el trabajo del jurado de instrucción, que se realiza en secreto. Se espera el testimonio de al menos un testigo más, lo cual indica que no se ha sometido a votación una posible acusación, según una persona al tanto de la investigación que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hacerlo públicamente.

Esto no le impidió a Trump decir en un mensaje escrito parcialmente en mayúsculas en su red Social Truth que "filtraciones ilegales" de la fiscalía del distrito de Manhattan indican que 'EL PRINCIPAL CANDIDATO REPUBLICANO Y EXPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SERÁ ARRESTADO EL MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA'".

Trump no proporcionó ningún detalle en la red social sobre cómo fue que presuntamente se enteró de que será arrestado. En sus escritos, el expresidente repitió sus mentiras de que las elecciones presidenciales de 2020 y que perdió ante el demócrata Joe Biden fueron robadas.

Las publicaciones de Trump se hicieron eco de una que hizo el verano pasado cuando anunció en Truth Social que el FBI estaba registrando su casa como parte de una investigación sobre el posible manejo inapropiado de documentos con sellos de confidencialidad.

El jurado de acusación en Manhattan ha estado escuchando a testigos, entre ellos el exabogado de Trump Michael Cohen, quien sostiene que organizó pagos en 2016 a dos mujeres para que dejaran de hablar sobre encuentros sexuales que dijeron haber tenido con Trump una década antes.

Trump niega que hayan ocurrido tales encuentros, sostiene que no hizo nada incorrecto y que la investigación en realidad es parte de una "cacería de brujas" por parte de un fiscal demócrata empeñado en sabotear la campaña presidencial del republicano para las elecciones de 2024.

Aparentemente, el fiscal Bragg, ha estado examinando si se violaron leyes estatales en relación con los presuntos pagos o la forma en que la compañía de Trump compensó a Cohen por su trabajo para acallar a las dos mujeres.

Cohen ha dicho que, bajo las órdenes de Trump, arregló pagos por un total de 280.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal. Según Cohen, los pagos fueron para que ellas dejaran de hablar sobre sus relaciones con Trump, quien estaba en medio de su primera campaña presidencial.

Daniels y al menos dos exasistentes de Trump, la exasesora política Kellyanne Conway y la exvocera Hope Hicks, se encuentran entre los testigos que se han reunido con los fiscales en las últimas semanas.

